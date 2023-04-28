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NBA》塔圖姆向傳奇天后道歉！ 綠衫軍早該在波士頓關門

2023/04/28 18:28

塔圖姆。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 NBA季後賽如火如荼進行，實力堅強的塞爾提克128：120踢館老鷹 ，4勝2負挺進東部次輪，賽後一哥塔圖姆（Jayson Tatum）受訪時，特地向美國傳奇天后珍娜傑克森（Janet Jackson）公開道歉：「我們應該在波士頓就關門。」

據《TMT》、《ESPN》等美媒報導，由於綠衫軍與老鷹強弱懸殊，各界認為戰況一面倒，甚至連自家人都不看好第7種子老鷹，原定美國時間27日晚間G6主場州立農業球館的檔期，甚至已經租給珍娜傑克森（Janet Jackson）開巡迴演唱會。沒想到老鷹拒絕被橫掃，在當家控衛T.楊恩（Trae Young）帶領下硬是搶得2勝，戰線意外延長也導致演唱會被迫延期。 「我想向傳奇人物珍娜傑克森道歉，我們應該在波士頓就結束系列戰，結果她不得不推遲演出。」塔圖姆此役包辦30 分、14 籃板、7 助攻、2 火鍋和1抄截，率隊獲勝後受訪時幽默回應：「我希望她看到這個，你知道的，我為此道歉，但我們今天完成了。」

塞爾提克挺進東部4強 ，即將對決年度 MVP 候選人恩比德（Joel Embiid）領軍的七六人，只是這位天王中鋒右膝扭傷，何時才能歸隊出賽增添變數；惟一可以確定的是，費城富國銀行中心主場不會在系列賽中安排任何演唱會。

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