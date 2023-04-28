中職Live》威達爾6局好投率桃猿奪勝！ 衛冕軍兄弟苦吞2連敗

第九局

9上，江坤宇擊出游擊方向內野安打，王威晨一壘滾地出局、跑者上二壘，張志豪右外野飛球出局、跑者上三壘，岳東華一壘滾地出局。比賽結束，桃猿7：4擊敗兄弟。

第八局（兄弟4：7桃猿）

8下，兄弟換投：呂彥青，梁家榮、郭永維接連敲出右外野飛球出局，陳晨威三振。

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8上，張志豪左外野安打，岳東華三振，詹子賢中外野安打，桃猿換投：豪勁，曾頌恩右外野安打，代打周思齊滿壘敲安建功，兄弟4：7落後，高宇杰右外野飛球出局，岳政華三振。

第七局（兄弟3：7桃猿）

7下，兄弟換投：謝榮豪，朱育賢中外野安打，廖健富三壘界外飛球出局，邱丹一壘滾地出局、朱育賢因一壘手傳球失誤上三壘，張閔勛中外野飛球出局。

7上，桃猿換投：陳禹勳，曾頌恩保送，黃韋盛三振，高宇杰、岳政華接力敲安，兄弟追回1分3：7落後，江坤宇游擊滾地野選上壘、桃猿封殺一壘跑者，兄弟2出局一三壘有人，桃猿換投：陳冠宇，王威晨中外野飛球出局。

岳政華敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿陳冠宇。（記者陳志曲攝）

第六局（兄弟2：7桃猿）

6下，朱育賢觸身球上壘，廖健富、邱丹接連敲安，桃猿再下一城5：2領先，張閔勛犧牲觸擊、跑者上二三壘，兄弟換投：江忠城，梁家榮右外野安打，有2分打點，桃猿7：2領先，郭永維敲二壘滾地野選上壘、兄弟封殺一壘跑者，陳晨威打擊時、投手暴投讓跑者上二壘，陳晨威保送，成晉敲三壘滾地、兄弟三壘手發生失誤，桃猿2出局滿壘，楊晉豪三振。

兄弟先發投手泰樂退場。（記者陳志曲攝）

梁家榮敲出一壘安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

邱丹敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

6上，高宇杰、岳政華、江坤宇接連敲安，兄弟無人出局滿壘，王威晨投手前滾地野選上壘、三壘跑者遭封殺，張志豪三振，岳東華擊出游擊滾地球、桃猿游擊手發生接球失誤讓兄弟跑回2分，兄弟2：4落後、2出局二三壘有人，詹子賢游擊滾地出局。

岳東華。（記者陳志曲攝）

第五局

5下，桃猿打線三上三下。

5上，岳東華、詹子賢接連出局後，曾頌恩擊出二壘滾地球靠著對手接球失誤上壘，黃韋盛二壘滾地出局。

第四局

4下，張閔勛游擊滾地出局，梁家榮擊出內野高飛球被一壘手接殺，郭永維投手前滾地出局。

4上，岳政華中外野飛球出局，江坤宇二壘飛球出局，王威晨保送，張志豪二壘滾地出局。

第三局（兄弟0：4桃猿）

3下，陳晨威保送，成晉犧牲觸擊、跑者上二壘，楊晉豪中外野二壘安打，帶有1分打點，桃猿3：0領先，朱育賢打擊時、兄弟捕手發生捕逸讓跑者上三壘，朱育賢一壘滾地出局，廖健富左外野安打，桃猿4：0領先，邱丹中外野飛球出局。

楊晉豪敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）

廖健富敲出一壘安打。（記者陳志曲攝）

3上，曾頌恩保送，黃韋盛二壘滾地形成雙殺，高宇杰三壘滾地出局。

第二局

2下，張閔勛右外野界外飛球出局，代打梁家榮三壘滾地出局，郭永維三振。

2上，張志豪右外野飛球出局，岳東華中外野安打，詹子賢三振，曾頌恩打擊時、一壘跑者岳東華盜壘失敗，3出局。

第一局（兄弟0：2桃猿）

1下，陳晨威三振，成晉中外野安打，楊晉豪擊出中外野飛球，中外野手發生接球失誤，桃猿一二壘有人，朱育賢打穿一壘防線，桃猿1：0先馳得點，廖健富右外野高飛犧牲打，桃猿2：0領先，邱丹敲三壘滾地球、兄弟封殺一壘跑者，3出局。

朱育賢敲出安打。（記者陳志曲攝）

1上，岳政華三壘滾地出局，江坤宇游擊滾地出局，王威晨三振。

中信兄弟先發打線：

1 岳政華 CF

2 江坤宇 SS

3 王威晨 DH

4 張志豪 1B

5 岳東華 2B

6 詹子賢 LF

7 曾頌恩 RF

8 黃韋盛 3B

9 高宇杰 C

先發投手：泰樂

中信兄弟先發投手泰樂。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發打線：

1 陳晨威 CF

2 成晉 RF

3 楊晉豪 2B

4 朱育賢 1B

5 廖健富 DH

6 邱丹 LF

7 張閔勛 C

8 余德龍 SS

9 郭永維 3B

先發投手：威達爾

樂天桃猿先發投手威達爾。（記者陳志曲攝）

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