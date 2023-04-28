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亞錦賽》張課琦、李芷蓁打55分鐘3局大戰 不敵中國組合無緣4強

2023/04/28 18:31

張課琦／李芷蓁無緣4強。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣組合張課琦和李芷蓁今天在亞洲羽球錦標賽，歷經55分鐘的3局大戰，以17：21、21：18、17：21不敵中國蔣振邦／魏雅欣，雖無緣混雙4強，仍締造2人合作的最佳成績。

張課琦和李芷蓁在去年開始合作，台北公開賽打進4強也創下2人在超級系列巡迴最佳成績，之後再本迪戈國際賽、北港國際賽等兩站國際挑戰賽事則拿下2座冠軍。

世界排名31的張課琦／李芷蓁攜手出征亞錦賽，在16強以21：15、21：17擊敗印度組合雷迪／彭納帕，今天8強遭遇排名21名的中國組合蔣振邦／魏雅欣，這也是雙方首度過招。

張李配在首局追到12：12，但之後連掉4分遭擴大分差，儘管張李配之後從13：20連續化解4個局末點，追到17：20，但還未能演出大逆轉，以4分差讓出首局。

次局，張李配表現勢如破竹，一度取得12：6的領先，未料無法守住優勢，一口氣連掉7分遭對手超前，兩組人馬一路拉鋸，最後張李配頂住壓力，在19：18時連拿2分，以21：18成功扳回一城。

第3局，張李配一路與對手打到15：15平手，卻連掉3分，之後還落入16：20絕境，化解1個賽末點，還是沒能化險為夷，終場以17：21讓出，無緣4強。

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