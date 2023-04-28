全大運桌球》非體育系的輔大陳芷穎靠放開打 跟2名國手對決拚出贏球機會

輔仁大學陳芷穎。（全大運提供）



〔體育中心／綜合報導〕112年全大運桌球賽在中原大學體育館舉行，今天進行公開女生組團體賽預賽，輔大陳芷穎連續2場面對國手等級的對手，一開始都取得優勢，可惜兩場比賽都戰到第5局，最終以2比3輸掉比賽，陳芷穎說：「以前也跟他們打過，但沒有贏過，就放開來打。」

陳芷穎先遇到世界排名67的世大運國手簡彤娟，先是以11：9、11：9連續拿下兩局，第三局雙方戰到10：10局面，陳芷穎先取得第11分，可惜最終以11：13輸掉這局，接下來兩局再以4：11、5：11輸球，吞下這場敗仗。

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接著陳芷穎再面對同樣是世大運國手的陳映蓁，先是11：9拿下首局，不過接下來以8比11、4比11連丟2局，第4局以11：4拿下，最終局4：11吞敗。

團體戰連續兩場對上國手資歷的對手，完全沒有休息時間，陳芷穎說：「體力一定會消耗，但這是正式比賽，休息時間就只有5分鐘，要很快調整自己進入下一場的節奏。」

對於自己本場的表現，陳芷穎自我檢討，「接發球處理不好，讓自己一直站在下風，到後半段比賽比較著急，很多機會球都失分。」她也提到，在發完球之後，被對方控制住，前3板的球不好上手時，自己沒有處理好，接發球的落點、旋轉都沒有判斷好，這些部分自己還可以調整。

過去陳芷穎也曾參與青少國手選拔，並進入到決選階段，與兩位國手交手，她沒有想太多，「以前也跟他們打過，但是沒有贏過，就放開來打，不會想太多」陳芷穎對上簡彤娟拿下2局優勢，距離擊敗他只有1球之差，相當可惜，她說：「最後沒有像以前那麼放開打，比較想要，所以在接發球處理上比較猶豫。」

陳芷穎表示，自己本身不是體育系學生，所以練球時間也比較少，跟國手對決沒有太多想法，她說：「跟他們打就是來練經驗。」至於未來目標，她表示，就是專心打好每場球，不會想太多關於之後安排的事。

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