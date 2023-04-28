中職》在韓職都沒有過 艾普勒台灣初體驗直呼「好玩」

艾普勒帶著女兒一同上台跳舞蹈。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將艾普勒今79球繳出7.2局優質先發，勇奪生涯首勝，賽後在MVP舞台跟寶貝女兒「Brynlee」熱舞，球場為小可愛響起的掌聲，讓艾普勒笑說，「她比我還有名，這樣很棒！」

艾普勒用79球，有高達61顆好球，僅在6局上被林祖傑敲適時安打掉1分，由於用球數精簡，一度有機會挑戰完投，只是艾普勒在8局上2出局被林靖凱敲內野安打，教練團決定換上曾峻岳救火，他解決林安可化解危機。

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富邦總教練丘昌榮坦言，可惜分數領先不多，不然有機會完投，「畢竟2分差遇到林安可，這（換投）是很困難的決定。」

艾普勒不諱言，每個投手都會希望完投，只是分數很接近，自己體力也下滑，了解教練團為何換投，「我們牛棚很不錯，感謝他們為我收下勝利。首勝對投手來說意義重大，希望不斷贏下去。」

艾普勒第1次攜手女兒在MVP舞台熱舞，連在韓國職棒都沒有這種經驗，直呼很好玩，「這個夜晚非常圓滿。」

特別的是，艾普勒一家每半年為女兒慶生一次，前天恰巧是她2.5歲生日，收下小拼圖當禮物，艾普勒笑說，「她已經適應台灣的生活了。」

艾普勒帶著女兒一同上台跳舞蹈。（記者劉信德攝）

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