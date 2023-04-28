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全中運》社團形式經營5年 苗栗大倫國中木球隊3連霸

2023/04/28 19:31

苗栗縣大倫國中木球隊今年參加112年全國中等學校運動會，共計獲得1金1銀1銅及一項第5名、一項第6名及一項第7名。（大倫國中提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大倫國中木球隊今年參加112年全國中等學校運動會，共計獲得1金1銀1銅及一項第5名、一項第6名及一項第7名。尤其大倫木球隊僅成軍5年，以社團形式經營，已連續三年於全中運賽事中獲得金牌，近三年總計斬獲3金3銀4銅的佳績，實屬不易。

今年獲得金牌項目的是國女組桿數雙人賽，由九年級隊長彭筠叡，配合八年級好手吳家羽。2人於決勝的第二輪賽事，一直處於落後，比賽結束本以為輸了一桿，直到最後在計分板上仔細計算過後，發現兩輪賽事合計總桿數與對手同桿，經依規則比較低桿數多寡，最後勝出取得金牌，2人也喜極而泣。

七年級學生彭子千，小學時期就讀大同國小，是大同國小去年奪得全國少年籃球錦標賽U12冠軍成員之一，並獲選明星球員殊榮；彭子千去年也在木球項目大放異彩，勇奪全國明輝盃小學組個人賽金牌，可說是名符其實的雙棲運動員。他於今年全中運國男球道個人賽，從資格賽一路過關斬將，連勝6場，直到金牌戰才敗北，奪下銀牌。

八年級學生張廷宇，被木球教練彭富雄老師於上體育課時，發掘其運動能力佳，加入木球隊才一年多，但在比賽時展現出平日訓練的穩定，獲得國男桿數個人賽銅牌，帶給他更多的信心，相信持續努力，明年一定能再創佳績。

大倫國中校長吳源有表示，學校木球隊為社團形式經營，球員均為普通班學生，利用午休與放學後訓練，雖然時間不長，但學生積極投入；也感謝教練彭富雄為提升球員比賽經驗，經常帶領球員四處征戰，累積經驗，及球員家長的鼎力相助，不管是交通飲食甚至心態輔導，有如教練的左右臂。

吳源有認為，縣內大倫國中、頭屋國中及苗栗高中皆有推動木球運動，也希望未來苗栗能建置木球三級制度，從小學、國中、高中一貫培訓，為苗栗縣發掘更多運動人才，也為學生創造更多元出入。

苗栗縣大倫國中木球隊今年參加112年全國中等學校運動會，共計獲得1金1銀1銅及一項第5名、一項第6名及一項第7名。（大倫國中提供）

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