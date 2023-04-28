亞錦賽》戴資穎克服決勝局亂流 強心臟大逆轉何冰嬌晉4強

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在亞洲羽球錦標賽女單8強，在決勝局碰到連丟9分的大亂流，但小戴克服劣勢追到18分平手後，連拿3分強勢收尾，最終以14：21、21：16、21：18逆轉中國第5種子何冰嬌，晉級4強。

世界排名第4的戴資穎曾在2017、2018年完成亞錦賽2連霸，之後4屆因賽程安排及疫情停辦，小戴今年才又再重返亞錦賽，瞄準生涯第3冠。

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戴資穎首戰以21：17、21：18收拾新加坡好手楊佳敏，之後再以以21：18、21：6輕取日本仁平菜月，2場都只各花32分鐘就贏球。

今天戴資穎在8強賽碰上何冰嬌，雙方過去16次交手，小戴以12勝4負占上風，而最近一次碰頭是3月全英公開賽，小戴直落二勝出。

雖然開賽拉出8：3的攻勢，但戴資穎連掉6分遭逆轉，而小戴在12：9要回領先後，卻陷入更可怕的亂流，多次回球出界失誤，連丟11分，儘管之後要化解2局點，仍以14：21讓出。

換邊之後，戴資穎逐漸回穩，逼出何冰嬌多次回球失誤，以11：9進入技術暫停，並靠著連續殺球、對手失誤，最多取得6分領先，21：16扳回一城。

第3局，戴資穎在6：4領先時，接連出現回球出界、掛網、接發等失誤，連續丟了9分，陷入6：13落後，好在換邊後的表現有回穩趨勢，逼到18：18平手，小戴的回擊球再次逼出何冰嬌失誤，加上殺球進攻得分，最後以21：18奪勝。

戴資穎4強對手將是日本球后山口茜和中國王祉怡的勝方。

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