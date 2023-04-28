T1季後賽》獵鷹「3塔」發威灌62分 第3節甩開衛冕軍海神奪首勝

阿修羅。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟季後賽首輪今天展開，台南獵鷹今天靠著「三塔」布拉、德古拉、阿修羅狂轟62分，團隊共6人得分達雙位數，在下半場甩開對手糾纏，以117：103擊敗高雄海神，在5戰3勝系列賽旗開得勝，也是隊史季後賽首勝。

獵鷹首季只得6勝，苦吞24敗排名墊底，但他們去年季外積極補強，網羅吳岱豪、簡偉儒、胡凱翔、李漢昇等即戰力，又在選秀會簽下頂級後衛谷毛唯嘉，洋將也有身高優勢，本季晉升一級戰隊，取得19勝11負，以第2種子之姿挺進季後賽。

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相較於上季戰績一支獨秀，海神本季跌至第3，且季後賽開打前傳出利空消息，主戰中鋒庫薩斯因左腳傷勢返國治療，禁區戰力受到重創，衛冕之路面臨挑戰。

獵鷹本季對戰海神6戰拿5勝，今天也發揮身高優勢，德古拉、阿修羅、布拉輕鬆取分，兩分球14投11中，拿到28分，而海神則是以快制高，不斷透過快攻和切入後拋投得分，但外線未能發揮，只有22.7％，獵鷹半場以52：48領先。

比賽進入下半場，獵鷹開賽就靠著阿修羅的外線火力，帶起12：0的狂攻拉開比分，之後德古拉、布拉又在禁區狂轟猛炸，差距還超過20分，第3節的35：22的得分對比也幾乎為比賽定調。

布拉21分、10籃板，阿修羅進帳28分、11籃板，德古拉有13分，谷毛唯嘉替補拿本土最高16分，簡偉儒有12分，胡凱翔得10分。

海神以本土一哥胡瓏貿27分表現最佳，布銳克曼13分、7助攻，亞歷山大拿14分，團隊共4人得分達雙位數。

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