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T1季後賽》台鋼獵鷹奪歷史性首勝 主帥劉孟竹：會繼續保持強度

2023/04/28 22:23

阿修羅。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台南台鋼獵鷹隊史首次挺進季後賽，靠著阿修羅飆進6顆三分球，攻下28分，團隊共6人得分達雙位數，終場以117：103拿下勝利，在5戰3勝制的季後賽首輪系列賽搶下第1勝。

拿下獵鷹隊史季後賽首勝，賽後劉孟竹教練表示：「這場比賽是組隊以來第一場季後賽，上半場很快把防守端修正回來，換防部份做好，第三節之後有很棒的進攻也持續第二節的防守，降低他們進攻率。」

雖然奪下勝利，劉孟竹強調，這只是季後賽的第一場，接下來還是會保持這樣的強度，他說：「今天的內容團隊打得非常無私，每位上場球員都很努力在防守端做出貢獻，有31次的助攻，得分部分有6人得分上雙，就知道我們這支球隊打得越來越團結。」

致勝功臣阿修羅則表示，「季後賽能在主場以1比0開局是非常好的，打出穩定的球風，接下來非常重要，我們今天也證明了為什麼獵鷹可以闖進季後賽有原因的」，

李漢昇繳出7分、8助攻，同時有效防守布銳克曼，他透露：「跟他當了一季的隊友，這幾天看了蠻多影片，針對他還有這個團隊的防守，主要是因為了解海神團隊的體系，防守策略就是減少讓他碰球，這點今天執行的滿成功。」

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