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「麟洋配」擊敗中國組合 首度闖進羽球亞錦賽4強

2023/04/29 00:48

〔中央社〕台灣男雙好手王齊麟、李洋今天在亞洲羽球錦標賽8強，面對中國組合梁偉鏗、王昶，雙方拼戰46分鐘後，「麟洋配」以21比18、15比21、21比8獲勝，2人搭檔首度闖進亞錦賽4強。

這是世界排名第14的「麟洋配」，生涯首度對決世界排名第7的中國組合梁偉鏗、王昶。首局雙方打來相當拉鋸，最大分差沒超過3分，王齊麟和李洋在16比17落後時，以一波5比1的攻勢逆轉搶下首局。

第2局前段雙方還是打得相當膠著，但在8比8平手時，中國組合連得6分拉開比數，儘管「麟洋配」一度追到2分差距，但還是讓對手扳回一局。

關鍵的第3局，王齊麟、李洋重整旗鼓，靠著精準的快速輪轉，開賽就拉出10比2的攻勢，最多以17比5領先，沒給對手任何反撲的機會，輕鬆拿下第3局以及比賽勝利。

王齊麟和李洋接下來4強的對手，將是世界排名第6的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty），雙方過往交手2次各取1勝。

拿下東京奧運羽球男雙金牌的李洋、王齊麟，之後陷入小低潮，目前他們在世界羽球總會（BWF）列入積分計算的10場比賽，有6場止步16強，最近1場的今年全英羽球公開賽，更是首輪淘汰，不過這次亞錦賽表現脫胎換骨，有找回以往身手的味道。

王齊麟和李洋從2018年底開始搭檔後，從未打進過亞錦賽男雙4強；而在台灣羽球史上最佳成績，是在2010年由陳宏麟、林祐瑯獲得銀牌。（編輯：徐睿承）1120429

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