中職》日籍教練觀察台日守備差異 黃泰龍剖析「腳步學」

日籍教練垣內哲也。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中職今年有不少日籍教練加入，強化各隊守備，有些教練看出台灣內野手跟日本的不同之處，富邦悍將打擊教練垣內哲也就說，比起日本野手習慣正面、趨前接球，台灣更常用單手、停在原地去接，可能跟場地有關。

在新莊球場的賽前內野守備練習中，富邦有一部分訓練是球員接滾地球前，會先在原地小碎步再向前接球，且右手上已經拿著1顆球，只能用單手去接，這是首席教練黃泰龍獨特的「龍式訓練法」，從過去兄弟時期沿用至富邦已累積一定口碑，栽培出不少金手套。

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針對日籍教練提到的台日差異，黃泰龍指出美日場地平整，滾地球沒有不規則的疑慮，選手看見第1個彈跳就能預測落點，「你甚至可以停在原地，被動等球都來得及，但在台灣不規則較多，沒空間等球，當球跳到不是想要的位置，除了不好接，也沒有好的傳球動能。」

獅隊日籍守備教練玉木朋孝曾說，日本內野手都是「用腳步接球、用腳步傳球」。龍式訓練法有類似概念，黃泰龍說，「球在滾，腳就不要停。球在滾，腳就要動。」

至於單手接球練習，黃泰龍表示，其實不是強制選手要單手接球，只是改變一些順序，「小時候接受訓練，聽到教練說要『確實』，雙手就放下去了，無形中讓雙腳受限。但練習時，拿1顆球給你拿著，只能先用一手接球，那你就要用腳帶動。等接到節奏變好，面對彈跳時自然就會雙手去接，且能製造更多動能。」

日本內野守備之所以強大，黃泰龍說，即便場地狀況良好，內野手還是會主動往前接球，一部分原因是打者腳程快，很容易被跑出安打，而內野手往前處理，更能主動掌控狀況。

過去台灣舉辦冬季聯盟，面對日職聯軍就有過震撼教育。黃泰龍說，那時的吳東融守游擊也習慣等球，有些球就讓對手跑出內野安打，「也因為這樣，我更希望選手更主動，球打出來就要能用腳步去控制。你縮短接球時間，才有更多時間拿球、做好墊步，這不僅能提升傳球穩定性，也比較不容易受傷。」

美國內野手跟日本又不同，除非緩慢滾地球，偏好原地等球，但他們能靠強大臂力完成刺殺。黃泰龍認為，台灣比較能仿效日本選手，「他們確實比較懂得運用手腕和下半身守備，台灣選手可以去學習。」

黃泰龍。（資料照，記者林正堃攝）

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