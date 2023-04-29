網球》 拒絕被爆冷！馬德里紅土衛冕者艾卡拉茲大逆轉開胡

艾卡拉茲。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為馬德里紅土名人網賽去年冠軍，以及西班牙地主球迷的最愛，頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）初登場陷入苦戰，所幸他及時回穩反撲，終以2：6、6 ：4、6 ：2 逆轉勝芬蘭黑馬魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori），有驚無險挺進男單32強 ，也朝衛冕邁出第一步。

這項西國首都舉行的ATP千分等級大賽，前世界球王艾卡拉茲首輪免戰，次輪歷經 2 小時 16 分鐘拉鋸，才躲過爆冷一戰出局夢魘，「 這真的很艱難，我快要輸了。」19歲東道主希望表示，丟掉首盤之後，次盤 2 ：3的被破發點壓力格外沉重，甚至這1分感覺就像賽末點， 「很高興我能救回那局， 魯蘇沃里的表現令人難以置信。」艾卡拉茲表示，這裡海拔高度較高，球的彈跳很多，「我有點適應不良，但這不是藉口，對方第2盤 3 ：3 之前都打的比我好，也跟不上他的節奏。還好我及時反彈，並且充滿信心完成比賽。」

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艾卡拉茲去年在魔術盒球場橫掃群雄，擊敗同胞「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）、德國茲維列夫（Alexander Zverev）等名將，金盃分量十足；如今他起步有點踉蹌， 至少順利開胡，下個對手為保加利亞單反名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov） 。 若艾卡拉茲順利連霸，5月22日將超越因傷休兵的喬帥，重返球王寶座 。

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