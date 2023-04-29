晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》 拒絕被爆冷！馬德里紅土衛冕者艾卡拉茲大逆轉開胡

2023/04/29 07:04

艾卡拉茲。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為馬德里紅土名人網賽去年冠軍，以及西班牙地主球迷的最愛，頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）初登場陷入苦戰，所幸他及時回穩反撲，終以2：6、6 ：4、6 ：2 逆轉勝芬蘭黑馬魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori），有驚無險挺進男單32強 ，也朝衛冕邁出第一步。

這項西國首都舉行的ATP千分等級大賽，前世界球王艾卡拉茲首輪免戰，次輪歷經 2 小時 16 分鐘拉鋸，才躲過爆冷一戰出局夢魘，「 這真的很艱難，我快要輸了。」19歲東道主希望表示，丟掉首盤之後，次盤 2 ：3的被破發點壓力格外沉重，甚至這1分感覺就像賽末點， 「很高興我能救回那局， 魯蘇沃里的表現令人難以置信。」艾卡拉茲表示，這裡海拔高度較高，球的彈跳很多，「我有點適應不良，但這不是藉口，對方第2盤 3 ：3 之前都打的比我好，也跟不上他的節奏。還好我及時反彈，並且充滿信心完成比賽。」

艾卡拉茲去年在魔術盒球場橫掃群雄，擊敗同胞「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）、德國茲維列夫（Alexander Zverev）等名將，金盃分量十足；如今他起步有點踉蹌， 至少順利開胡，下個對手為保加利亞單反名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov） 。 若艾卡拉茲順利連霸，5月22日將超越因傷休兵的喬帥，重返球王寶座 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。