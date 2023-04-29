MLB》洋基為110億法官檢查傷勢 主帥坦言：希望不會失去他太久

賈吉進行MRI檢查，還不確定是否進入傷病名單。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季跟洋基重新簽下一張9年3.6億美元（約新台幣110億）鉅約的「法官」賈吉（Aaron Judge），於昨日與遊騎兵一戰因為右臀受傷提前退場，洋基也讓他進行核磁共振（MRI）檢查，主帥布恩（Aaron Boone）坦言：希望不會失去他太久。

賈吉在前天的比賽當中就因為盜三壘失敗出現身體不適的情形，不過昨天比賽球隊依舊將他給派上場，但他在4局就因右臀部不適提前下場，今天球隊已經讓他做完核磁共振檢查。布恩受訪時坦言：「他大概是這項運動中最棒的球員，而且他對洋基這支球隊的意義也不是秘密。希望我們不會失去他太久。」

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本季賈吉為洋基全勤出賽26場，過去兩個球季他也打了305場比賽，今年賈吉敲出6發全壘打，打擊率2成61，BABIP（球打進場形成安打的機率）與去年相同都是3成40，fWAR（勝利貢獻值）0.9，在洋基打者陣中與瑞佐（Anthony Rizzo）並列第一。本季賈吉還因為史坦頓（Giancarlo Stanton）要上場防守，從熟悉的右外野移防到中外野，守了133局。

由於賈吉狀況尚未明朗，洋基預計將會執行陣中3A球員包爾斯（Jake Bauers）的合約讓他登上大聯盟，他也已經進入球隊的緊急支援名單（taxi squad）當中以備不時之需。本季包爾斯在洋基3A出賽21場，87打席敲出9發全壘打，打擊率3成19，選到18次四壞保送，被三振16次。

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