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NBA》被公鹿交易入陣卻不受重用 防守悍將：我從來沒遇過...

2023/04/29 08:05

克勞德在季後賽平均只上場10分鐘。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2021年冠軍公鹿在前天被熱火寫下史上第6次的「老八傳奇」淘汰出局，陣中資深前鋒克勞德（Jae Crowder）近日接受訪問時就坦承，不知道球隊為何把他交易入陣。

本賽季克勞德原本待在太陽隊，但他與球隊達成協議，若球隊沒有把他交易出去就不會上場打球，而太陽也在杜蘭特（Kevin Durant）的交易案中，將他給送往籃網，隨後籃網轉手在與溜馬與公鹿的三方交易案當中，將他送往公鹿換取選秀籤。

身為聯盟著名的3D球員且擁有111場季後賽經驗，且曾在2020年與熱火、2021年與太陽打過總冠軍賽，克勞德原本預計會是公鹿的一大奧援，然而他在加盟後例行賽僅出賽18場，包含3次先發，拿下6.9分、3.8籃板、1.5助攻與1.3顆三分，投籃命中率47.9%、三分命中率43.6%，而場均18.9分鐘是他自2014-15賽季以來的新低。

公鹿不僅在例行賽沒有重用克勞德，季後賽更是讓他的上場時間下滑到10.3分鐘，而克勞德也僅拿下1.8分、1.0籃板。在接受《Hoops Hype》訪問時，克勞德直言：「我從來沒有遇過這樣的狀況。11年，看看我的資歷，我一直都在打球。我對於自己被帶來這裡感到非常疑惑，我不知道我來到這裡的目的，還有我為什麼會被帶到這裡。」

克勞德在本賽季結束後就會成為自由球員，所以他對公鹿來說就是單純的租借性質，不太可能會將他給重新簽回來，而在克勞德的這番言論過後，他要回歸密爾瓦基的機率又更小。

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