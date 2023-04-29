MLB》前洋基失落大物有人要了！本季狀態不佳的白襪開福袋

佛雷瑟。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕開季狀況不佳的白襪選擇用小聯盟約補強深度，簽下剛被遊騎兵釋出的前洋基外野大物佛雷瑟（Clint Frazier），以及前守護者當家牛棚蕭（Bryan Shaw）。

現年28歲的佛雷瑟本季與遊騎兵簽下小聯盟約，不過並未登上大聯盟，在3A他有15場出賽，敲出1轟、4分打點，打擊率2成50，但佛雷瑟後續與球團達成協議分道揚鑣，遊騎兵也將他DFA後釋出，白襪也成為他的新東家。

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佛雷瑟的加盟主要還是添加白襪40人名單外的外野深度，因為白襪現在的外野已經有班尼泰迪（Andrew Benintendi）、柯拉斯（Oscar Colas）、希梅涅茲（Eloy Jimenez）、羅伯特（Luis Robert Jr.）等人，同時他們也會卡位指定打擊。不過菜鳥柯拉斯本季在前22場出賽表現不佳，打擊三圍僅.221/.284/.294。

35歲的蕭擁有豐富的後援資歷，在大聯盟效力12年，753場出賽防禦率3.92，有179次中繼成功與15次救援成功，上個賽季他在守護者出賽60場，主投58.1局，拿下6勝2敗，防禦率5.40，5次中繼成功1次救援成功。

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