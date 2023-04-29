晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》地表最強投對洋基本季第二度傷退 寫史上最詭異紀錄

2023/04/29 10:13

德葛隆對洋基前3局完美好投，第四局因傷退場。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵王牌德葛隆（Jacob deGrom）今天在先發對上洋基一戰，僅留下3.1局2K無失分的表現，就再度因傷退場，這已經是他本季第二度因傷提前退場。

德葛隆在4月17日對陣皇家時，就因為右手腕不適，只投了4局提前退場，不過接下來他依舊照常先發，上場對運動家主投6局送出11次三振僅失1分。

今天德葛隆對決洋基，一開始讓洋基10上10下後對瑞佐（Anthony Rizzo）投四壞保送，接著解決掉托瑞斯（Gleyber Torres）後被卡胡（Willie Calhoun）敲出安打，在被安打後德葛隆明顯有身體不適的狀況，在與教練團溝通後提前退場。

本場比賽德葛隆的四縫線幾乎都在99到100英哩，不過在被卡胡敲安的該打席，德葛隆投出自己全場最慢的速球，僅96.6英哩。《Codify》也點出一項奇特數據，那就是本場是德葛隆生涯第5度在未失分的情況下只投3到4局就退場，在大聯盟歷史上沒有任何一位球員比他還要出現更多次這樣的情況。

現年34歲的德葛隆在休賽季與遊騎兵簽下一張5年1.85億美元（約新台幣56.9億）的天價大約，離開效力9年的大都會隊，本季他在遊騎兵共先發6場，主投30.1局就狂飆45K，拿下2勝0敗，防禦率2.67，每局被上壘率只有0.76，表現相當宰制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。