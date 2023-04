MLB》地表最強投對洋基本季第二度傷退 寫史上最詭異紀錄

德葛隆對洋基前3局完美好投,第四局因傷退場。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵王牌德葛隆(Jacob deGrom)今天在先發對上洋基一戰,僅留下3.1局2K無失分的表現,就再度因傷退場,這已經是他本季第二度因傷提前退場。

德葛隆在4月17日對陣皇家時,就因為右手腕不適,只投了4局提前退場,不過接下來他依舊照常先發,上場對運動家主投6局送出11次三振僅失1分。

請繼續往下閱讀...

今天德葛隆對決洋基,一開始讓洋基10上10下後對瑞佐(Anthony Rizzo)投四壞保送,接著解決掉托瑞斯(Gleyber Torres)後被卡胡(Willie Calhoun)敲出安打,在被安打後德葛隆明顯有身體不適的狀況,在與教練團溝通後提前退場。

Jacob deGrom has left tonight's game in the top of the 4th inning with apparent injury. #YANKSonYES pic.twitter.com/Gxkjj6Mkqs