MLB》地表最強投對洋基本季第二度傷退 寫史上最詭異紀錄

德葛隆對洋基前3局完美好投，第四局因傷退場。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵王牌德葛隆（Jacob deGrom）今天在先發對上洋基一戰，僅留下3.1局2K無失分的表現，就再度因傷退場，這已經是他本季第二度因傷提前退場。

德葛隆在4月17日對陣皇家時，就因為右手腕不適，只投了4局提前退場，不過接下來他依舊照常先發，上場對運動家主投6局送出11次三振僅失1分。

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今天德葛隆對決洋基，一開始讓洋基10上10下後對瑞佐（Anthony Rizzo）投四壞保送，接著解決掉托瑞斯（Gleyber Torres）後被卡胡（Willie Calhoun）敲出安打，在被安打後德葛隆明顯有身體不適的狀況，在與教練團溝通後提前退場。

Jacob deGrom has left tonight's game in the top of the 4th inning with apparent injury. #YANKSonYES pic.twitter.com/Gxkjj6Mkqs — YES Network （@YESNetwork） April 29, 2023

本場比賽德葛隆的四縫線幾乎都在99到100英哩，不過在被卡胡敲安的該打席，德葛隆投出自己全場最慢的速球，僅96.6英哩。《Codify》也點出一項奇特數據，那就是本場是德葛隆生涯第5度在未失分的情況下只投3到4局就退場，在大聯盟歷史上沒有任何一位球員比他還要出現更多次這樣的情況。

現年34歲的德葛隆在休賽季與遊騎兵簽下一張5年1.85億美元（約新台幣56.9億）的天價大約，離開效力9年的大都會隊，本季他在遊騎兵共先發6場，主投30.1局就狂飆45K，拿下2勝0敗，防禦率2.67，每局被上壘率只有0.76，表現相當宰制。

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