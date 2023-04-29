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MLB》日本四番變二番 吉田正尚夯171KM長打、連8場敲安（影音）

2023/04/29 10:13

吉田正尚今首度擔任先發第二棒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今在主場迎戰守護者，受到對方王牌畢伯（Shane Bieber）7局好投壓制，終場以2：5敗下陣來。

守護者今在首局就先靠奈勒（Josh Naylor）高飛犧牲打與貝爾（Josh Bell）的二壘安打取得2：0領先，次局史卓（Myles Straw）的安打帶有1分打點，再為球隊擴大優勢，赫南德茲（Enrique Hernandez）2局下半的安打，幫助紅襪追到1：3。

4局上祖尼諾（Mike Zunino）從紅襪先發皮維塔（Nick Pivetta）手中夯出左外野方向陽春砲，守護者再下一城，不過紅襪5局下成功靠維杜戈（Alex Verdugo）的滾地球再讓比賽回到2分差。

9局上布利南（Will Brennan）再夯右外野方向陽春砲、敲進守護者保險分，終場就以5：2踢館成功。

今年主要扛紅襪四番的日本強打吉田正尚，今天是赴美後首度擔任第二棒，前三打數都敲出滾地球遭刺殺，第四打席敲出二壘安打，擊球初速106.4英里（約171.2公里），連續8場比賽敲安，賽後打擊率0.275。

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