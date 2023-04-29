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MLB》世界大賽對決再現！ 費城人王牌8局好投力壓太空人

2023/04/29 10:48

費城人王牌投手諾拉8局失1分好投奪勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天作客太空人上演去年世界大賽戲碼，費城人王牌諾拉（Aaron Nola）投出本季代表作，8局6K好投僅失1分，終場費城人以3：1擊敗太空人收下3連勝。

兩隊今天都派出陣中王牌先發，不過太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）與諾拉兩人都在首局被全壘打狙擊，1上費城人去年全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出右外野陽春砲，1下去年世界大賽MVP潘尼亞（Jeremy Pena）也敲出右外野陽春砲，兩隊1：1戰平。

費城人在5局攻勢再起，索沙（Edmundo Sosa）與帕什（Cristian Pache）連續對瓦德茲敲出二壘安打超前比數，不過帕什在敲安後因傷退場，改由馬許（Brandon Marsh）代跑。7上索沙再度對瓦德茲敲出二壘安打站上得點圈，這次換馬許敲出中間方向滾地安打，將索沙給送回來，費城人取得3：1領先。

瓦德茲7局失3分優質先發吞敗。（今日美國）

費城人王牌諾拉在首局被敲出全壘打之後隨即回穩投出11上11下，直到5局才被敲出串聯安打面臨失分危機，不過他仍回穩力保不失，最終花了107球投完8局。

開季表現不佳的諾拉，在上一場對洛磯本季首度投到7局後，今天主投8局僅被打3支安打失1分，送出6次三振，沒有四壞保送，他也是本季費城人第一個投到8局的先發投手，防禦率從賽前的5.40下降到4.46，收穫本季第2勝。

9下費城人派出阿瓦拉多（Jose Alvarado）登板關門，他連續三振掉潘尼亞、杜邦（Mauricio Dubon），再讓塔克（Kyle Tucker）敲出滾地球出局，三上三下關門成功，幫助費城人拿下3連勝，終止太空人2連勝。

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