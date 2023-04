MLB》生涯首度對決釀酒人 大谷翔平連3戰敲安（影音）

泰倫茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人與天使之役上演低比分投手戰,地主釀酒人靠強打泰倫茲(Rowdy Tellez)在8局下的致勝安打,終場以2:1終止天使近期3連勝。

天使今推出左投安德森(Tyler Anderson)先發,他在第一局就被阿德梅斯(Willy Adames)夯出陽春砲,4局上厄謝拉(Gio Urshela)適時安打幫助天使扳平戰局,兩隊隨後一路僵持至8局下,天使首位後援投手路普(Aaron Loup)在前一局接替安德森登板,此局一上來就連續被打兩支安打,兩出局後被泰倫茲敲出右外野方向安打,釀酒人最後就靠這寶貴一分贏球。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平今生涯首度對決釀酒人,擔任第三棒指定打擊,前三打席都無功而返,8局第4打席敲出中外野方向安打,目前連三戰敲安、賽後打擊率0.277。

大谷翔平。(法新社)

Sho Single

Shohei Ohtani singles in the 8th inning against the Brewskis & sends Wardo to thirdo in Milwaukee.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP pic.twitter.com/FwafSDFRgT