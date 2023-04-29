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MLB》生涯首度對決釀酒人 大谷翔平連3戰敲安（影音）

2023/04/29 10:47

泰倫茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人與天使之役上演低比分投手戰，地主釀酒人靠強打泰倫茲（Rowdy Tellez）在8局下的致勝安打，終場以2：1終止天使近期3連勝。

天使今推出左投安德森（Tyler Anderson）先發，他在第一局就被阿德梅斯（Willy Adames）夯出陽春砲，4局上厄謝拉（Gio Urshela）適時安打幫助天使扳平戰局，兩隊隨後一路僵持至8局下，天使首位後援投手路普（Aaron Loup）在前一局接替安德森登板，此局一上來就連續被打兩支安打，兩出局後被泰倫茲敲出右外野方向安打，釀酒人最後就靠這寶貴一分贏球。

大谷翔平今生涯首度對決釀酒人，擔任第三棒指定打擊，前三打席都無功而返，8局第4打席敲出中外野方向安打，目前連三戰敲安、賽後打擊率0.277。

大谷翔平。（法新社）

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