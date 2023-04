NBA》下一站洛杉磯？厄文現身湖人之戰 老友詹皇擁抱致意（影音）

厄文(左)、詹姆斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕系列賽以3:2領先灰熊的湖人,今要在主場力拚晉級,「提前放暑假」的球星厄文(Kyrie Irving)現身觀眾席,賽前與老友詹姆斯(LeBron James)擁抱致意。

厄文本季從籃網被送到獨行俠,不過與東契奇(Luka Doncic)的「雙星」連線並未產生良好化學效應,獨行俠戰績不升反降,從西部第4跌至西部第11,連附加賽都沾不上邊。

厄文季末成為非受限自由球員,未來動向受矚,儘管獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)先前已經表態要續留厄文,不過他選擇離開達拉斯的機率仍不低,而詹姆斯在交易大限後也曾對湖人未能搶到厄文表示失望,也因此讓兩人今天賽前的互動,多了讓外界想像的空間。

LeBron greets Kyrie in LA ahead of Game 6



Irving is an unrestricted free agent this offseason.pic.twitter.com/ACTimgpRP8