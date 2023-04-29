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NBA》下一站洛杉磯？厄文現身湖人之戰 老友詹皇擁抱致意（影音）

2023/04/29 11:29

厄文（左）、詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕系列賽以3：2領先灰熊的湖人，今要在主場力拚晉級，「提前放暑假」的球星厄文（Kyrie Irving）現身觀眾席，賽前與老友詹姆斯（LeBron James）擁抱致意。

厄文本季從籃網被送到獨行俠，不過與東契奇（Luka Doncic）的「雙星」連線並未產生良好化學效應，獨行俠戰績不升反降，從西部第4跌至西部第11，連附加賽都沾不上邊。

厄文季末成為非受限自由球員，未來動向受矚，儘管獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）先前已經表態要續留厄文，不過他選擇離開達拉斯的機率仍不低，而詹姆斯在交易大限後也曾對湖人未能搶到厄文表示失望，也因此讓兩人今天賽前的互動，多了讓外界想像的空間。

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