全台最美健走步道 黃金海岸球場首次對外開放

黃金海岸高爾夫球場。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕去年的九九重陽節，國寶集團在東華高爾夫球場首開台灣球場業界之先例，舉辦一場別開生面的「健走18洞，健康動一動」的重陽健走活動，獲得熱烈迴響，當天湧入多達六百位民眾，漫步在綠草如茵的球道上，感受東華球場的迷人風光。許多從未踏進過高爾夫球場的民眾們紛紛讚道：高爾夫球場的草皮像地毯一樣，景色比公園還漂亮！

今年，國寶集團要再度邀請50歲以上的長者們走出戶外，不管打不打球，都能到高爾夫球場散散步，親近大自然。所以，特別選定在5月30日（週二）假風光明媚的黃金海岸高爾夫球場，舉辦「2023國寶集團『手牽手、來健走』公益健走活動」，邀請大家一起來欣賞北海岸的山海美景。

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毫無疑問的，在國寶集團旗下的東華、黃金海岸與東方之星三座高爾夫球場裡，黃金海岸球場的自然環境是最得天獨厚的。18洞球道鋪陳在高聳於海濱的百米懸崖上，依山傍海，180度壯闊海景和圓石灘（Pebble Beach）、托瑞松（Torrey Pines）等世界頂尖球場相比，毫不遜色！而球場的自然生態更是豐富多樣，除了成群結隊的白鷺鷥外，幸運的話還能遇見定居於此的黃金穿山甲，超萌模樣讓人直呼卡哇伊！此外，在暮春初夏的五月天，漫山遍野的野百合爭相綻放，景色美不勝收。

這場公益健走活動將於5月30日上午8點到12點舉行，活動報名費為500元，但為響應公益及回饋社會理念，50歲以上長者一律免費。活動當天除了安排民眾沿著黃金海岸景色最優美的球洞散步賞景外，也會在健走前由肌齊力運動團隊帶領長者進行暖身健康操，做足熱身，避免運動傷害。此外，在健走路線沿途都會設置集點站，每集一點就可領取一張餐點兌換券，並安排餐車攤位準備美食，讓民眾在健走完畢後，能夠在風光明媚的黃金海岸球場快樂野餐、大飽口福。不過，為了響應環保、維護美麗的環境，國寶集團也特別呼籲所有與會者自備環保杯與餐具，垃圾減量愛地球。

不管打不打高爾夫球，國寶集團都熱烈歡迎北北基的民眾一起來參與，尤其居住於「士林、北投、天母、淡水」的朋友共襄盛舉，來到黃金海岸運動、踏青、賞景、親近大自然且一起做公益，渡過一個愉快的五月天。名額有限，欲參加者請速上網報名。

黃金海岸高爾夫球場。（官方提供）

黃金海岸球場美麗空景。（官方提供）

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