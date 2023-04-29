晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前面隊友壓力好大！美媒點出台美混血大物超狂數據（影音）

2023/04/29 12:02

卡洛爾（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今踢館洛磯主場火力全開，全場擊出10支安打，以9：1大勝對手，其中台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）又在回本壘得分時展現傲人速度。

當時比賽來到9局上，響尾蛇以4：1領先，首棒打者佩多摩（Geraldo Perdomo）、與卡洛爾連續安打攻佔一二壘，羅哈斯（Josh Rojas）敲出中外野方向深遠安打，二壘上的佩多摩與一壘上的卡洛爾都拔腿狂奔、不過當佩多摩繞過三壘時、卡洛爾也已經接近三壘壘包，兩人之間的距離相當接近，顯然特地為隊友放慢速度。

大聯盟官網記者藍斯（Sarah Langs）隨後也轉發影片表示，佩多摩從二壘到本壘的速度是12.38秒，而卡洛爾從一壘到本壘只花了12.64秒，腳程令人咋舌。

卡洛爾今3打數1安打、另選到1次保送，跑回2分，賽後打擊率0.312，本季目前10次盜壘成功，在國聯並列第3。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。