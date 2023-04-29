MLB》前面隊友壓力好大！美媒點出台美混血大物超狂數據（影音）

卡洛爾（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今踢館洛磯主場火力全開，全場擊出10支安打，以9：1大勝對手，其中台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）又在回本壘得分時展現傲人速度。

當時比賽來到9局上，響尾蛇以4：1領先，首棒打者佩多摩（Geraldo Perdomo）、與卡洛爾連續安打攻佔一二壘，羅哈斯（Josh Rojas）敲出中外野方向深遠安打，二壘上的佩多摩與一壘上的卡洛爾都拔腿狂奔、不過當佩多摩繞過三壘時、卡洛爾也已經接近三壘壘包，兩人之間的距離相當接近，顯然特地為隊友放慢速度。

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大聯盟官網記者藍斯（Sarah Langs）隨後也轉發影片表示，佩多摩從二壘到本壘的速度是12.38秒，而卡洛爾從一壘到本壘只花了12.64秒，腳程令人咋舌。

卡洛爾今3打數1安打、另選到1次保送，跑回2分，賽後打擊率0.312，本季目前10次盜壘成功，在國聯並列第3。

Carroll’s first-to-home time: 12.64 sec

Perdomo’s second-to-home time: 12.38 sec



I LOVE BASEBALL https://t.co/P13gxZtJIn — Sarah Langs （@SlangsOnSports） April 29, 2023

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