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NBA季後賽》勇士主場遭國王慘虐 主帥直接點名：他整晚沒發揮...

2023/04/29 12:02

波爾今天表現不佳。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕手握季後賽首輪聽牌優勢的勇士今天在主場打得荒腔走板，最終以99：118慘敗國王，系列賽得打到G7決生死，賽後主帥柯爾（Steve Kerr）也點名波爾（Jordan Poole），直言他今晚完全沒有發揮。

勇士隊在休賽季給了波爾4年1.4億美元（約新台幣44億元）的高薪續約，儘管本季他全勤出賽，場均20.4分亦寫下生涯新高，但季後賽他前5場表現不佳，僅拿到13.8分，三分命中率更是淒慘的2成22。在今天先發上陣的波爾，全場11投僅2中，只拿到7分0籃板1助攻2抄截，發生1次失誤，犯規3次，表現非常不理想，也是先發當中除了中鋒魯尼（Kevon Looney）外，唯一沒得分上雙的球員。

賽後總教練柯爾直接點名波爾：「很不幸，喬丹（波爾）整個晚上都沒有真的進到狀況內。他一開賽就有點氣餒，因為有幾個play他被吹了犯規，而有幾個play我們沒拿到犯規，他試著進攻但沒有成效。這對他來說是個沮喪的夜晚。」

不過柯爾後續也表示，今天對全隊來說都是個糟糕的一晚：「也包含我，我們總是說要一起贏一起輸，這是團隊得付出的努力，包含教練們、球員們，國王在執教與表現上都優於我們，他們值得這一勝。」

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