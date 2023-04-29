T1》棒籃雙棲的劉志威榮膺最佳GM 中信特攻蟬聯最佳主場

劉志威拿下年度最佳經理人。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟公布2022-23賽季年度最佳經理人與最佳主場，中信特攻總經理劉志威榮登本季最佳經理人，且主場持續獲得球迷好評，以些微差距力壓桃園永豐雲豹棲息地，連續兩季蟬聯年度最佳主場。

雲豹經營主場有目共睹，除了霍華德（Dwight Howard）重磅加盟，前進國立體育大學綜合體育館創下台灣籃壇史上一萬五千人進場紀錄，另打造11套主題日球衣，力邀歌手獻唱嗨翻現場，雲豹棲息地煥然一新，呈現出不同樣貌。

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但上季榮膺年度最佳主場的特攻球團持續進化，開季與知名饒舌歌手莫宰羊攜手合作，創作出琅琅上口的年度歌曲，本季主題周更嘗試多項跨界合作，吸引了不同族群進場體驗。最終特攻基地在媒體票選拿下15張5分票，球迷票數也以10008票甩開雲豹主場，蟬聯年度最佳主場。

年度最佳主場新北中信特攻。（T1聯盟提供）

特攻本季主打歐陸球風，找來歐陸洋將之外，塞爾維亞助理教練莫米爾（Momir Ratkovic）的助拳，也是土洋磨合順遂的關鍵角色，特攻締造例行賽第一名的佳績，亦展現棒、籃雙棲的總經理劉志威精準判斷力。

儘管台鋼獵鷹總經理錢韋成本季打造「拉拉山」，優秀的本土補強使得戰績一飛沖天，但在年度最佳經理人票選中，仍以些微差距不敵「前輩」劉志威。最後劉志威獲得11張5分的媒體選票、8702張球迷選票，榮膺年度最佳經理人獎項。

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