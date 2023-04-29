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MLB》超罕見！ 雙城快腿「點」出二壘安打（影音）

2023/04/29 13:33

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊今天以8：6擊敗皇家，雙城快腿外野手泰勒（Michael A. Taylor）更在比賽中上演一次罕見的觸擊二壘安打。

比賽進行到4局下半，當時雙城3：2領先，泰勒在1出局三壘有跑者時使用觸擊將球點進場內，然而他點的位置太過巧妙，皇家一、三壘手與投捕全部都往前打算處理該球導致一壘鬧空城，不僅讓三壘順利跑回來得分，泰勒也安全上壘，此時皇家二壘竟也鬧空城，泰勒見狀拔腿狂奔，一口氣靠著觸擊上到二壘。

根據紀錄上顯示，泰勒的觸擊是一支二壘安打，該球的飛行距離僅3英呎，擊球仰角負78度，擊球初速只有36.1英哩，該球的預期安打率為1成50。賽後泰勒簡單地談起這支二壘安打：「通常是不會這樣發生這種情況的。」

根據大聯盟官網指出，泰勒的觸擊二壘安是自《Statcast》啟用以來史上第7支，上次是孟卡達（Yoan Moncada）在2022年5月22日對洋基所打出。

泰勒用觸擊打出二壘安打。（圖片取自雙城推特）

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