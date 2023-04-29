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NBA季後賽》好狠！湖人贏40分打爆灰熊 晉級西部第2輪

2023/04/29 13:11

A.戴維斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人羅素（D'Angelo Russell）今天在主場火力四射狂砍生涯季後賽新高31分，以及詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）攻防都出色，3人攜手率紫金大軍以125：85痛扁灰熊，在西部首輪季後賽以4：2取得晉級，演出「下剋上」戲碼。

西部第7種子的湖人前戰於客場輸球，今天回到主場從開賽就上緊發條，前役拿11分的羅素單節就有10分進帳，率隊領先超過雙位數，而紫金大軍根本沒想鬆手，在第二節八村壘防守先建功，後來又補上中距離、雙手爆扣，領先多達16分，且灰熊之後無論怎樣都找不到方法振作，後面遭湖人打得暈頭轉向，在洛杉磯輸得灰頭土臉。

羅素系列賽表現起伏很大，在G2還只有5分進帳，但今在攸關晉級的戰役，打出大家等了很久的好身手，全場17投12中，包括三分球9投5中，猛攻生涯新高31分外帶4助攻、2籃板。詹姆斯展現高效率，以13投9中，繳出22分、6助攻及5籃板，A.戴維斯則繼續擔任禁區守護神，進帳16分、14籃板和5阻攻，里維斯（Austin Reaves）11分、8助攻。

羅素（1號）砍下生涯季後賽新高31分。（美聯社）

湖人完成「下剋上」戲碼後，下一輪對手將是國王、勇士之間的贏家，至於外界期待的勇士、湖人能否在季後賽碰頭，答案將在5月1日揭曉。

灰熊在客場敗得一塌糊塗，前役表現出色的一哥莫蘭特（Ja Morant）、巴恩（Desmond Bane）今日完全找不到手感，莫蘭特16投3中拿10分，巴恩16投5中攻15分，年度最佳防守球員J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）出手12次命中3球拿14分，貴為西部第2種子的孟斐斯大軍只能在客場慘輸提前放暑假。

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