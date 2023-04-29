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足球》好萊塢影星力邀復出 威爾斯傳奇貝爾無動於衷

2023/04/29 14:57

威爾斯傳奇球星貝爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕由「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、麥克亨尼（Rob McElhenney）二位好萊塢影星持有的雷克斯姆足球隊（Wrexham AFC），上週末贏得英格蘭第5級別聯賽冠軍、升上英乙聯賽（第4級）後，接獲威爾斯傳奇貝爾（Gareth Bale）的祝福。麥克亨尼也藉回復訊息的機會試圖拉攏這位當地球星重出江湖，不過貝爾似乎相當滿意他的退休生活，而回絕了這項邀約。

現年33歲的貝爾去年率領威爾斯征戰完卡達世界盃後，今年一月無預警宣布退休。而退休後的他相當熱衷於高爾夫運動，並在綠茵球道邊錄製短片恭賀雷克斯姆升級。

擁有近160年歷史的雷克斯姆，自2021年初正式被萊恩雷諾斯、麥克亨尼合資的公司收購後，近3季排名逐年上升，並一舉於本季稱霸該級聯賽，獲得晉升資格。

也因此，麥克亨尼於社群網站上回覆貝爾的同時，便加註：「一起來打場高爾夫吧！我不會把4小時都用在說服你復出、再戰一個神奇賽季的。」萊恩雷諾斯也藉此幫腔：「如果你願意效力雷克斯姆，我將在一座專業高爾夫場的草皮上刮出麥克亨尼的背影。」

即便如此，貝爾似乎仍不為所動。他表示，自己很樂於和他們閒聊、開玩笑，但同時也相當享受目前的家庭生活，因此並無回歸職業足壇的打算。

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