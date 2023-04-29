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日職》飆150公里火球仍挨2轟失3分 張奕連3場無失分破功

2023/04/29 16:27

張奕。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天在主場面對樂天，台灣好手張奕中繼登板，後援1局挨2轟狂失3分，中斷連3場出賽無失分的紀錄，西武獅最後以2：8不敵樂天金鷲。

去年季後從歐力士轉戰西武的張奕，今天在第7局登板中繼，一上來就讓樂天重砲淺村榮斗擊出游擊滾地球遭接殺，不過卻被下一棒島內宏明敲出場內全壘打，左外野手佩頓（Mark Payton）跳接後受傷，提前退場，之後再被岡島豪郎敲出中外野安打，下一棒法蘭柯（Maikel Franco）補上一發飛出中外野大牆外的2分砲，而張奕最後讓小鄉裕哉擊出一壘滾地球出局，結束投球任務。

總計張奕後援1局用12球，被敲3安失3分，包括2發全壘打，防禦率漲至6.75，最快球速為150公里。

樂天今天狂掃10安，鈴木大地、島內宏明和洋砲法蘭柯接力開轟，西武只靠著中村剛也5局下的2分砲拿下分數，樂天終場以8：2大勝，先發5局失2分的樂天投手藤平尚真收下本季第2勝，西武王牌高橋光成主投4局失5分，有3分為責失分，苦吞本季首敗。

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