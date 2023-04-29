中職Live》江少慶先發3局飆5K 悍將1：0獅

第三局（悍將1：0獅）

3上，邱智呈和林子豪連續遭到江少慶三振，林安可擊出中外野飛球遭接殺。

3下，辛元旭左外野飛球遭接殺，王正棠敲出右外野二壘安打，劉俊豪二壘滾地球遭刺殺，跑者推進至三壘，克維斯投出暴投，讓悍將先馳得點。

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第二局

2上，江少慶K掉胡金龍，蘇智傑敲出中外野二壘安打，潘傑楷獲得保送，林岱安右外野飛球遭接殺，跑者推進至二三壘，林祖傑獲得四壞球保送，林靖凱擊出游擊高飛球遭接殺。

2下，高國輝遭到三振，林哲瑄右外野安打，孔念恩遭到三振，姚冠瑋右外野飛球遭接殺。

第一局

1上，邱智呈左外野界外飛球遭接殺，林子豪和林安可遭到三振，江少慶投出三上三下。

1下，王正棠一壘滾地球出局，劉俊豪遭到三振，申皓瑋左外野滾地安打，隨後盜上二壘，范國宸遭到三振，克維斯化解得點圈危機。

統一獅先發打序



1 邱智呈 CF

2 林子豪 3B

3 林安可 RF

4 胡金龍 DH

5 蘇智傑 LF

6 潘傑楷 1B

7 林岱安 C

8 林祖傑 2B

9 林靖凱 SS

先發投手：克維斯

富邦悍將先發打序

1 王正棠 2B

2 劉俊豪 SS

3 申皓瑋 CF

4 范國宸 1B

5 高國輝 DH

6 林哲瑄 LF

7 孔念恩 RF

8 姚冠瑋 C

9 辛元旭 3B

先發投手：江少慶

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