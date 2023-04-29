中職Live》江少慶先發3局飆5K 悍將1：0獅

第三局（悍將1：0獅）
3上，邱智呈和林子豪連續遭到江少慶三振，林安可擊出中外野飛球遭接殺。
3下，辛元旭左外野飛球遭接殺，王正棠敲出右外野二壘安打，劉俊豪二壘滾地球遭刺殺，跑者推進至三壘，克維斯投出暴投，讓悍將先馳得點。
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第二局
2上，江少慶K掉胡金龍，蘇智傑敲出中外野二壘安打，潘傑楷獲得保送，林岱安右外野飛球遭接殺，跑者推進至二三壘，林祖傑獲得四壞球保送，林靖凱擊出游擊高飛球遭接殺。
2下，高國輝遭到三振，林哲瑄右外野安打，孔念恩遭到三振，姚冠瑋右外野飛球遭接殺。
第一局
1上，邱智呈左外野界外飛球遭接殺，林子豪和林安可遭到三振，江少慶投出三上三下。
1下，王正棠一壘滾地球出局，劉俊豪遭到三振，申皓瑋左外野滾地安打，隨後盜上二壘，范國宸遭到三振，克維斯化解得點圈危機。
統一獅先發打序
1 邱智呈 CF
2 林子豪 3B
3 林安可 RF
4 胡金龍 DH
5 蘇智傑 LF
6 潘傑楷 1B
7 林岱安 C
8 林祖傑 2B
9 林靖凱 SS
先發投手：克維斯
富邦悍將先發打序
1 王正棠 2B
2 劉俊豪 SS
3 申皓瑋 CF
4 范國宸 1B
5 高國輝 DH
6 林哲瑄 LF
7 孔念恩 RF
8 姚冠瑋 C
9 辛元旭 3B
先發投手：江少慶