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NBA》你們都錯了！國王逼平衛冕軍勇士 板凳暴徒孟克這麼說

2023/04/29 16:33

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西部季後賽首輪2連勝後3連敗，國王人馬絕地大反撲， 「板凳暴徒」孟克（Malik Monk）狂轟全隊最高28分，外加7籃板、4助攻，異軍突起踢館衛冕軍勇士主場，硬是把戰局逼入生死搶七，賽後這位25歲替補得分後衛更直言：「我們要證明，你們都錯了！」

原本落後的第3種子國王，「北加州內戰」G6面對本季主場33勝8敗的勇士，情勢岌岌可危，但孟克與肯塔基大學校友福克斯（De'Aaron Fox）組成後場雙槍，攜手砍進54分，力助國王自2020 年 2 月 25 日後，打破在勇士主場的6連敗夢魘。

「外界質疑我們一整年，他們認為我們不該站在這舞台。」國王相隔16年重返季後賽，還高居西部第3種子，各界卻多看好經驗豐富的第7種子勇士「下剋上」，如今孟克用發燙手感，強勢回應看衰質疑， 「我們這次就是要向大家證明，你們錯了。」

數字會說話，孟克本季場均 13.5 分、2.6 籃板、3.9 助攻，得分已是聯盟替補球員之最。季後賽首輪對勇士前5役，他提升為18.2 分、4.4 籃板、3.4 助攻；如今關鍵第6戰更上層樓，14投8中投籃命中率57.1%，罰球10投9中，勇士反撲時挺身而出，接連單打滅火，力保國王領先不失，榮膺贏球功臣。

雙方搶七生死戰，將在台灣時間週一凌晨3點半回沙加緬度進行，國王上回家中拚第7戰，還是 2002 年對湖人的西部決賽，孟克展現初生之犢氣勢，認為年輕隊友們沒有壓力，「我從未打季後賽第7戰，所以不太清楚。我不知道會發生什麼。」

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