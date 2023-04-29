中職Live》甩炮發威！周思齊本季首轟出爐 兄弟4：2龍

第四局
第三局
3下，郭天信觸身球保送，劉基鴻雙殺打，陳品捷三振出局。
3上，張志豪界外飛球出局，周思齊陽春砲，曾頌恩內野滾地球出局，詹子賢內野滾地球出局。
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第二局
2下，陳品捷二安，吉力吉撈．鞏冠三振出局，林智勝四壞球保送，張政禹一安帶一打點，劉時豪一安，滿壘，高孝儀高飛犧牲打，李凱威三振出局。
2上，周思齊一安，曾頌恩一安，詹子賢內野滾地球，曾頌恩二壘遭封殺，詹子賢上一壘，福來喜三分砲，江坤宇四壞球保送，王威晨三振出局，岳政華觸身球保送，岳東華界外飛球出局。
福來喜三分砲。（記者林正堃攝）
第一局
1下，高孝儀中外野飛球出局，李凱威中外野飛球出局，郭天信內野安打，郭天信盜壘造成福來喜暴傳，上三壘，劉基鴻三振出局。
1上，王威晨一安，岳政華犧牲觸擊，王威晨上二壘，岳東華內野滾地球出局，跑者上三壘，張志豪界外飛球出局。
中信先發打序
1 王威晨 3B
2 岳政華 CF
3 岳東華 2B
4 張志豪 1B
5 周思齊 DH
6 曾頌恩 RF
7 詹子賢 LF
8 福來喜 C
9 江坤宇 SS
先發投手：德保拉
中信先發投手德保拉。（記者林正堃攝）
味全龍先發打序
1 高孝儀 LF
2 李凱威 2B
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 3B
5 陳品捷 RF
6 吉力吉撈．鞏冠 DH
7 林智勝 1B
8 張政禹 SS
9 劉時豪 C
先發投手：布里悍
味全先發投手布里悍。（記者林正堃攝）