KD率太陽對決金塊搶勝 今日賽事預告與轉播

杜蘭特。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日中職有兩場賽事轉播，第一場是統一獅對決富邦悍將，獅隊將由新洋投勝騎士對上悍將肯特，第二場則是樂天桃猿對決味全龍，由黃子鵬對決郭郁政，喜愛中職的觀眾記得收看囉！

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NBA部分有一場轉播，是太陽對上金塊，西部半決賽開打，誰能拿下開門紅呢？記得鎖定轉播囉！

大聯盟部分有二場轉播，第一場由天使對上釀酒人，天使將派出先發投手德梅斯（Reid Detmers）對決釀酒人王牌柏尼斯（Corbin Burnes），第二場是洋基對決遊騎兵，洋基將派出新秀布里托（Jhony Brito）對決遊騎兵艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi），喜愛大聯盟的球迷別錯過轉播囉！

MLB

07:00 天使@釀酒人 愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS 1

07:00 洋基@遊騎兵 華視

NBA

08:30 太陽@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

13:00 樂天@西武 ELEVENSPORTS1

中職

14:05 統一獅@富邦悍將 MOMOTV

14:05 樂天桃猿@味全龍 緯來體育

PLG

14:30 領航猿@夢想家

17:00 鋼鐵人@國王

轉播：MOMOTV

T1

14:30 高雄海神@台南獵鷹

轉播：緯來體育

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