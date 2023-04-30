晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

KD率太陽對決金塊搶勝 今日賽事預告與轉播

2023/04/30 06:57

杜蘭特。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日中職有兩場賽事轉播，第一場是統一獅對決富邦悍將，獅隊將由新洋投勝騎士對上悍將肯特，第二場則是樂天桃猿對決味全龍，由黃子鵬對決郭郁政，喜愛中職的觀眾記得收看囉！

NBA部分有一場轉播，是太陽對上金塊，西部半決賽開打，誰能拿下開門紅呢？記得鎖定轉播囉！

大聯盟部分有二場轉播，第一場由天使對上釀酒人，天使將派出先發投手德梅斯（Reid Detmers）對決釀酒人王牌柏尼斯（Corbin Burnes），第二場是洋基對決遊騎兵，洋基將派出新秀布里托（Jhony Brito）對決遊騎兵艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi），喜愛大聯盟的球迷別錯過轉播囉！

MLB

07:00 天使@釀酒人 愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS 1

07:00 洋基@遊騎兵 華視

NBA

08:30 太陽@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

13:00 樂天@西武 ELEVENSPORTS1

中職

14:05 統一獅@富邦悍將 MOMOTV 

14:05 樂天桃猿@味全龍 緯來體育

PLG

14:30 領航猿@夢想家

17:00 鋼鐵人@國王

轉播：MOMOTV

T1

14:30 高雄海神@台南獵鷹

轉播：緯來體育

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。