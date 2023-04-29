全大運桌球》陽明交大男神球技一流 「泳褲男孩」林均豪劍指雙冠

陽明交大林均豪 （全大運提供）



〔體育中心／綜合報導〕就讀陽明交大資工系一年級的林均豪，從小就是教練眼中「書會讀、球會打」的好學霸球員，而長得濃眉大眼、相當帥的他，還擁有185公分、78公斤的級模特兒級好身材，並且曾客串走秀，他首度參加112年全大運的目標很明確，希望拿下一般組男子單打和團體的雙料冠軍。

林均豪就讀台北市民權國小3年級時開始接觸桌球，曾當選少年國手，代表台灣到日本參加東亞少年桌球錦標賽；之後就讀桌球名校讀麗山國中，是「小林同學」林昀儒的學弟；高中畢業自建國中學，去年考上陽明交大資訊工程系，算得上是「學霸」的級選手。

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民權國小教練洪子健表示，「林均豪從小就乖乖的，但自主性和自律性很強，是那種書會讀、球會打，不用教練擔心的小孩。一開始沒有打得很好，但不斷訓練和自我要求，拿過自由盃單打、雙打和團體3項冠軍。」

林均豪桌球路原本算順暢，但國二青少年國手選拔賽沒有獲選後，他決定全心讀書，靠著獲得全中運團體亞軍的成績，進入建國中學，雖然一開始功課壓力很大，但他請教老師、同學讀書方法，加上自己努力，不但高三最後一次段考還班排第1，最後更考取陽明交大。

「我可以用體育推甄入學，但我放棄，是用一般生身份參加學測入學的，我的數學還算不錯，資訊工程和數學有關，以後希望能當一名工程師。」陽明交大的功課很重，林均豪上大學後又重拾球拍。「其實滿喜歡打球的，而且打球很好玩，也算是一種抒壓。」他說。

陽明交大林均豪 （全大運提供）



林均豪在全大運北區預賽獲得一般組的男單冠軍，這兩天在團體賽面對東海大學、海洋大學和逢甲大學，他3戰全勝，今天更以直落三擊率逢甲大學羅東祐，率陽明交大獲得分組第1，晉級8強。教練游鳯芸表示，「希望他拿下單打冠軍，也帶領我們學校拿下團體冠軍。」陽明交大最大的對手是3連霸的屏東科大，明天兩隊將在4強戰遭遇。

長得高又帥的林均豪，偶爾會有不認識的人向他要IG和聯絡方式，他也曾在同學的介紹下，在實踐大學服裝設計系的發表會客串模特兒走秀，還架設個人Youtube頻道「泳褲男孩」。至於未來會不會成為男模？他說：「偶爾玩一下可以，但那太辛苦了，應該不會。」

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