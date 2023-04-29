經典賽》江坤宇WBC球衣名字印錯引熱議 悍創發聲明了

江坤宇。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕第5屆世界棒球經典賽（WBC）結束已一個多月，但至今包括地獄賽程和週邊商品瑕疵仍然餘波盪漾，其中昨日有球迷收到預購的江坤宇經典賽球衣卻發生拼音錯誤瑕疵，又在網路引發熱議；承辦經典賽A組預賽的悍創運動行銷今天（29日）發出聲明，表示已於今日由代理商新想股份有限公司主動聯繫消費者，去處理瑕疵商品的退換貨事宜。

本屆WBCA組預賽於3月8至12日在台灣舉行，並由悍創運動行銷承辦，台灣隊最終在A組墊底未能晉級複賽，而本屆賽事也於3月22日由日本隊奪冠後落幕。儘管經典賽在台灣開出亮眼票房，但從票價、賽程到週邊商品都引發諸多爭議，其中台灣隊最後兩戰「晚接午」的地獄賽程，更因陳傑憲日前受訪時自爆最後一戰對古巴直到當天早上6點半還沒睡，導致比賽專注度不佳，再度在網路上掀起論戰。

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如今週邊商品的瑕疵爭議再起，因為有球迷在昨天收到江坤宇球衣後，發現英文拼音「K.Y.CHIANG」竟被誤植成「K.U.CHIANG」，於是將球衣照片放上網路分享後，又引發網友不滿情緒。

本報讀者收到經典賽國手江坤宇的球衣，卻發生姓名拼音錯誤的瑕疵，「宇」的縮寫從Y誤植為U。（讀者提供）

悍創對此發出聲明指出，「有關世界棒球經典賽球員球衣商品預購印製發生錯誤乙事，已於今（29）日由代理商新想股份有限公司主動聯繫消費者，處理瑕疵商品退換貨之相關事宜。」悍創也感謝球迷朋友支持經典賽系列商品，並表示：「此次商品瑕疵相關處理，悍創運動行銷已立即要求代理商迅速清查經典賽先前預購商品是否有其他瑕疵狀況，要求限期妥善處理瑕疵商品後續事宜，並將監督後續處理情況，以保障所有消費者權益。」

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