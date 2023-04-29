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全大運軟網》男雙奪冠、女雙連3年「金包銀」 北市大兩決賽甜蜜復仇

2023/04/29 20:25

黃李諺旻（左起）與歐子鴻希望未來繼續搭檔。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕112年全國大專校院運動會軟式網球在中壢網球場展開雙打賽程，兵多將廣的台北市立大學不僅男雙奪冠，女雙還連續3年「金包銀」，目前公開組已囊括3金1銀1銅，展現傲人戰力。

北市大歐子鴻／黃李諺旻是上屆銀牌，本屆名列頭號種子，金牌戰5：1力克台灣體大江富朋／簡崇珉，雖然對手組合不同，仍回報去年決賽賽一箭之仇，歐子鴻說：「去年就是輸給台體大，今天算是一了遺憾，大學畢業前送給彼此大禮。」 金牌戰演出飛撲救球美技的他，因擦傷一度暫停治療，「冠軍賽了，能救一顆是一顆，如果成功的話，氣勢就在我們這邊。」去年才改打男雙的黃李諺旻笑說：「很不好意思，那球是我漏掉，他撲下去的時候我整個錯愕，還好沒受什麼大傷。」

女雙「北市大決戰」，重演110年成功大學全大運戲碼，最終薛意如／高詩婷以5：0擊敗當年的金牌雙胞胎組合鄭媗尹／鄭婷予，跟男雙「歐黃配」同樣甜蜜復仇。「我去年負責單打，高詩婷跟凃宣伊搭檔女雙，很高興今年再度合作還能圓夢。」薛意如透露，日前杭州亞運選拔失利後，經過一段低潮，這次希望開心打球就好，果然獲得好成績。

薛意如（左起）與高詩婷再度攜手拿下全大運女雙金牌。（大會提供）

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