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體操》「鞍馬王子」李智凱完美落地 世界盃開羅站勇奪金牌

2023/04/29 20:33

李智凱世界盃開羅站勇奪金牌。（教練林育信提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱今天在世界盃埃及開羅站男子鞍馬決賽完美落地，以15.033分摘下金牌，自東京奧運後再度拿下國際賽獎牌，為接下來的亞洲錦標賽、亞運注入信心。

李智凱今年3月連續征戰德國、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫3站，但因為都在適應新動作，無法搶下獎牌，且在杜哈、巴庫也都無緣挺進決賽。

經過3站國際賽洗禮，李智凱在國訓中心下苦功，在開羅站鞍馬資格賽，以難度6.2分的套路，執行分拿下8.333分，以14.533分第3名之姿闖入決賽。

相較於資格賽打安全牌，決賽8位選手中首位上場的李智凱，在決賽就搬出6.5的難度套路，這次也沒有落馬漂亮完美執行到位，完成後也露出笑容，並獲得15.033分，且這成績就一路領先到底，成功摘下金牌。

資格賽以14.700分排名第1名的哈薩克好手庫爾班諾夫（Nariman Kurbanov），決賽則出現落馬，以13.566分作收，而資格賽以難度6.5分、獲得總分14.700分的美國好手史科凱（Ian Skirkey）決賽也只有14.266分。

值得一提的是，李智凱在2021年東京奧運摘下台灣首面體操銀牌後，去年在亞錦賽無法奪牌，以及10月又因確診等關係沒有參加世界挑戰賽，如今在世界盃成功抱回獎牌，續朝亞運2連霸之路邁進。

李智凱世界盃開羅站勇奪金牌。（教練林育信提供）

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