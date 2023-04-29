中職》陳傑憲長傳阻殺本壘 最感謝郭俊佑、林岱安

統一獅陳傑憲（見圖）長傳本壘，林岱安將富邦悍將張冠廷觸殺於本壘前，化解失分危機。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕陳傑憲今天沒有先發，7局上代打也沒建功，9局下卻演出美技守備，長傳本壘阻殺張冠廷，被總教練林岳平點名是這場的MVP，他卻認為，教練郭俊佑與捕手林岱安才是幕後功臣。

陳傑憲指出，9局下若是正常站位，應該沒機會傳這麼順，因為郭教練叫他趨前讓距離縮短，但自己丟了個很尷尬的球，感謝林岱安幫他補救，「幕後功臣是郭教練，捕接的是岱安，都很關鍵。」

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陳傑憲表示，雖然頸椎不舒服，但運動員就是這樣，下去比賽、張力一來就會忘記傷痛，知道球隊在新莊12連敗，過程中最難是突破，「蠻開心的，希望睡醒後，身體可以正常。」

陳傑憲7局上代打只看3球就被三振，他認為，江少慶今年直球品質一如往常的好，但變化球控制比去年好，他上去就抓直球，怎知道連3顆都變化球，「今天是我策略上錯誤，下次會想辦法討回來。」

陳傑憲表示，聽說賽前對江少慶打擊率接近5成，應該是去年趁江少慶狀況不好累積的成績，今天江少慶「正常發揮」把他三振，「這就是他的身手，也是他的身價，少慶，下次不要再三振我！」

統一獅陳傑憲長傳本壘，林岱安（右）將富邦悍將張冠廷（左）觸殺於本壘前，化解失分危機。（記者陳志曲攝）

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