亞錦賽》狂！戴資穎3局氣走球后山口茜 挺進女單決賽

戴資穎擊敗山口茜，挺進亞錦賽女單決賽。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在2023年亞洲羽球錦標賽女單4強賽，以21：12、16：21、21：15氣走世界球后日本名將山口茜，明天決賽將過招南韓安洗瑩，續朝生涯第三面亞錦賽金牌邁進。

儘管昨決勝局因亂流連掉9分，陷入6：13落後，但戴資穎關鍵時刻回穩，追到18分平手後連拿3分收尾，在8強以14：21、21：16、21：18逆轉中國第5種子何冰嬌。山口茜13：21、21：14、21：17逆轉尋求衛冕的中國王祉怡。

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戴資穎生涯遭遇山口茜22次雖然拿下10勝，但近5次交手全部輸球，近一次過招是今年超級1000系列馬來西亞公開賽，山口茜直落二獲勝。

戴資穎擊敗山口茜，挺進亞錦賽女單決賽。（Badminton Photo提供）

想擊敗當今球后山口茜，戴資穎必須設法從開賽就保持專注，在2：2後就連拿4分，而雙方在技術暫停前都有打出好球，小戴則取得11：7領先。戴資穎在下半局把握住對手遇到亂流機會，以8：2攻勢直接先下一城。

挾著首局率先到手的氣勢，戴資穎在第二局前段還有領先，但山口茜速度越打越快，並以6：0攻勢反擊，以11：7領先進入技術暫停。小戴在下半局一度追到13：14，但因回擊掛網、底線判斷出現失誤未能超車，最後也都打不不穿山口茜的防線，兩人只能在決勝局分勝負。

進入第三局，戴資穎成功先打出7：1攻勢，只是山口茜又步步進逼，不過小戴先以11：9進入暫停。換邊後，兩人持續激戰，簡直就是場考驗意志力的大戰，山口茜連續兩次失誤，戴資穎取得4分領先，只是接連失誤再讓對手追近，小戴回穩成功守住領先，有驚無險搶下決賽門票，並終止對戰山口茜的5連敗。

戴資穎擊敗山口茜，挺進亞錦賽女單決賽。（Badminton Photo提供）

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