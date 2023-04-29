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桌球》直落三不敵中國新組合 鄭怡靜／李昱諄今年第二度抱回亞軍

2023/04/29 22:34

鄭怡靜／李昱諄在女雙決賽不敵中國組合，獲得亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第6的「諄靜組合」鄭怡靜／李昱諄，今天在WTT曼谷球星挑戰賽女雙賽，以0:3不敵首次搭檔的中國組合陳幸同/蒯曼，繼上個月果阿球星挑戰賽後，第二度抱回亞軍，也是兩人自去年合拍以來第四度在冠軍戰鎩羽。

今年聯手摘下安曼挑戰賽冠軍的鄭怡靜／李昱諄，前天在4強戰以3:2逆轉世界排名13的日本組合木原美悠/長崎美柚，今年第三度闖進決賽。

三線作戰的陳幸同，昨天先和林高遠在混雙決賽克服局數0:2落後，以3:2逆轉南韓組合林鐘勳/申裕斌，拿下冠軍；今晚稍早在女單決賽再以4:1解決世界排名38的南韓新秀朱芊曦，收下第二冠。

稍後的女雙決賽，鄭怡靜／李昱諄首局開局無謂失誤較多，陷入1:5落後，很快地以5:11讓出。

第二局，鄭李配展現強悍的正手拍威力，以5:2開局，隨後雖然被追成5平，但很快又以8:6要回領先，可惜在9:8領先時，鄭怡靜先正手起板出界，隨後又發生接球失誤，連丟3分，以9:11遭逆轉。

第三局，鄭李配在4:5落後時喊暫停，重回比賽後連拿3分以7:5反超，不過，中國組合隨後回敬一波5:2攻勢，反倒以10:9先聽牌，鄭李配雖然化解1個賽末點追成丟士，但決勝時刻，左手持拍的蒯曼連續兩球正手搶攻得手，以12:10粉碎台灣組合的冠軍夢。

男單決賽方面，世界排名第10的林高遠歷經一場扣人心弦的7局大戰後，以4:3險勝世界排名17的南韓名將張禹珍，奪下今年首座冠軍。

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