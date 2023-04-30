MLB》57億地表最強投又痛了！德葛隆手肘發炎進入傷兵名單

德葛隆昨受傷提前退場，今進入15天傷兵名單。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵王牌德葛隆（Jacob deGrom）昨在面對洋基先發時、只投3.1局就退場，賽後球團宣布傷勢為前臂緊繃，今天就進入傷兵名單。

遊騎兵球團今天表示，德葛隆在經過MRI檢查後右手肘有發炎情況，為謹慎起見、讓他進入15天傷兵名單，遊騎兵總管楊恩（Chris Young）受訪時指出，「我們認為給他多一點時間休息是比較謹慎的作法，再看接下來幾天的狀態如何，他今天來到球場狀況還算可以，對我們來說也是正面的消息，但考量到他對我們整個球季的重要性，我們將非常小心、看看他這幾天接受治療的結果如何，7至10天後再來決定下一步。」

請繼續往下閱讀...

德葛隆從春訓開始就傳出左側緊繃、因而讓春訓調整進度延宕，美國時間本月17日面對皇家前4局未讓對手敲安，卻因右手腕痠痛提前退場；23日面對運動家傷勢無礙，6局送出11次三振僅失1分收下勝投，未料昨天又因前臂緊繃，本季第二度退場。

兩次退場的傷勢是否有關聯？楊恩表示就醫學上他目前無法證實，不過不否認可能是因為手腕傷勢過度補償、因而刺激到手肘；「他在這方面非常聰明，」楊恩表示，德葛隆永遠會讓球隊知道自己的狀況、與球團任員保持溝通，「他跟每個人一樣都想上場，昨天退場他很失望，但也知道沒有必要硬撐，讓更糟糕的情況發生，今天的檢查結果也證明他做了對的決定。」

去年離開大都會的德葛隆，本季以5年1.85億美元大約（約新台幣57億元）加盟遊騎兵，雖然傷病史豐富，但場上的表現也是讓遊騎兵願意承擔風險的關鍵，至今先發6場，30.1局飆出45次三振，防禦率2.67，拿下2勝0敗，遊騎兵在這6場比賽全數贏球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法