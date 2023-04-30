MLB》日本強打絕好調連9場敲安 紅襪延長賽向守護者說再見（影音）

吉田正尚連九場敲安。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今在主場迎戰守護者，在10局靠維杜戈（Alex Verdugo）的再見安氣走對手，日籍打者吉田正尚連續9場敲安。

紅襪首局靠德弗斯（Rafael Devers）的三分砲先馳得點、2局上貝爾（Josh Bell）的陽春砲幫助守護者破蛋，4局下紅襪攻勢再起、瓦德茲（Enmanuel Valdez）長打及阿洛尤（Christian Arroyo）的安打再為球隊添進2分。

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紅襪6局下靠發動盜壘、守護者捕手祖尼諾（Mike Zunino）發生傳球失誤，攻下第6分，一舉拉開形成5分差；守護者的火力7局再度甦醒，吉梅涅茲（Andres Gimenez）陽春砲及奈勒（Josh Naylor）的清壘長打，一舉幫助球隊追到只剩1分差。

守護者9上靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）的安打扳平戰局，雙方6：6進入延長賽，10局上祖尼諾敲出超前安打，不過該局下半紅襪也先靠阿洛尤的安打追平，接著維杜戈在一出局三壘有人情況下敲出左外野方向安打，紅襪終場就以1分差帶走勝利。

吉田正尚今天繼續擔任先發第2棒，首局選到保送上壘，3局第二打席敲出左外野方向直擊綠色怪物的安打，不過搶攻二壘遭阻殺出局，接下來3個打席都繳白卷，總計今4打數1安打，賽後打擊率0.274。

維杜戈擊出再見安。（今日美國）

ALEX VERDUGO IS MR. WALK OFF!

pic.twitter.com/kIkCAs6AlL — Boston Strong （@BostonStrong_34） April 29, 2023

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