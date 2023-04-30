NBA》Win or Go home！勇士欲搶下G7驟死戰 美媒點3大關鍵

勇士將與國王上演搶七大戰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕面對即將到來的「Win or Go home」生死第7戰，備受期待的衛冕軍勇士，當然有著輸不得的壓力，而有美媒分析，若是球隊能讓格林（Draymond Green）重返先發、並重用庫明加（Jonathan Kuminga），以及限制柯瑞（Stephen Curry）跟波爾（Jordan Poole）同時上場時間，整體效率將提升，自然更有機會取勝。

據美媒《Clutch Point》強調，勇士當務之急是要將格林拉回先發，因為他是球隊的防守命脈，也能把小球戰術發揮最大靈活性，甚至為場上帶來許多無法量化的激情，加上頂替他出戰的波爾表現掙扎，若是第7戰他沒有回到熟悉的先發，恐將是重大錯誤。

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而新秀庫明加也是獲勝的關鍵因子，雖然他第4戰中發揮不佳，隨後遭到棄用，但他的身材優勢，在進攻端能運用爆發力進行籃下終結，防守部分也能施加壓力，降低國王主打快速反擊球風，進而讓對手不能予取予求。

此外，限制柯瑞跟波爾一起上場的時間，也是值得調整的策略，因為兩人同時登場，國王就會擺上昔日肯塔基雙槍福克斯（De'Aaron Fox）跟孟克（Malik Monk），但波爾於這系列戰中嚴重失常，不如把性質相似的兩人做取捨，換上其他能增加防守威脅的球員，阻止國王年輕的小將們橫衝直撞。

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