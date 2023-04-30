晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》Win or Go home！勇士欲搶下G7驟死戰 美媒點3大關鍵

2023/04/30 09:18

勇士將與國王上演搶七大戰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕面對即將到來的「Win or Go home」生死第7戰，備受期待的衛冕軍勇士，當然有著輸不得的壓力，而有美媒分析，若是球隊能讓格林（Draymond Green）重返先發、並重用庫明加（Jonathan Kuminga），以及限制柯瑞（Stephen Curry）跟波爾（Jordan Poole）同時上場時間，整體效率將提升，自然更有機會取勝。

據美媒《Clutch Point》強調，勇士當務之急是要將格林拉回先發，因為他是球隊的防守命脈，也能把小球戰術發揮最大靈活性，甚至為場上帶來許多無法量化的激情，加上頂替他出戰的波爾表現掙扎，若是第7戰他沒有回到熟悉的先發，恐將是重大錯誤。

而新秀庫明加也是獲勝的關鍵因子，雖然他第4戰中發揮不佳，隨後遭到棄用，但他的身材優勢，在進攻端能運用爆發力進行籃下終結，防守部分也能施加壓力，降低國王主打快速反擊球風，進而讓對手不能予取予求。

此外，限制柯瑞跟波爾一起上場的時間，也是值得調整的策略，因為兩人同時登場，國王就會擺上昔日肯塔基雙槍福克斯（De'Aaron Fox）跟孟克（Malik Monk），但波爾於這系列戰中嚴重失常，不如把性質相似的兩人做取捨，換上其他能增加防守威脅的球員，阻止國王年輕的小將們橫衝直撞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。