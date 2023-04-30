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MiLB》手感發燙！經典賽國手鄭宗哲炸裂3分砲 本季第3轟出爐

2023/04/30 09:03

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜高階1A的台灣好手鄭宗哲，今日打擊手感火燙，在與勇士高階1A的雙重賽首戰揮出本季首支二壘安打，第二場比賽敲出全壘打，本季第3轟出爐。

鄭宗哲在雙重賽首戰擔任開路先鋒守二壘，單場3打數敲1安，擊出本季首支二壘安打，另外選到1次保送、跑回1分。同樣效力海盜高階1A的陳柏毓，是這場比賽的先發投手，不過他此役狀況不佳，僅投2.1局被敲7安、包括挨2轟，失5分責失退場，終場所屬球隊4：7輸球，陳柏毓吞下本季第2敗。

鄭宗哲。（資料照，記者林正堃攝）

雙重賽第二戰，鄭宗哲繼續打第1棒鎮守二壘防區，首打席吞下三振，2下第二打席，當時球隊2出局二三壘有人，鄭宗哲大棒一揮夯出中外野3分砲，本季第3轟出爐，幫助球隊擴大領先優勢。

鄭宗哲4下第三打席敲出游擊滾地出局，目前比賽4局打完，海盜高階1A取得8：1大幅領先。

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