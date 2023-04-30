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MLB》砲聲隆隆！10人墨西哥開轟平紀錄 馬查多雙響砲退巨人

2023/04/30 10:50

馬查多開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕投手的夢魘、打者的天堂！教士與巨人今在墨西哥首都墨西哥城進行海外賽首戰，來到海拔7350英尺的球場，雙方砲聲隆隆、一共敲出11發全壘打，教士終場以16：11擊敗巨人。

大聯盟海外賽首度移師墨西哥，本場比賽在墨西哥紅魔主場Estadio Alfredo Harp Helú舉行，來到海拔高度超過7千英尺的打者天堂，兩軍打者火力全開，克勞佛（Brandon Crawford）在3局夯出本場比賽首轟，幫助巨人追到1：3，小魏德（LaMonte Wade Jr.）該局也轟出一發陽春砲，雙方來到一分差。

教士不遑多讓3局靠克魯茲（Nelson Cruz）的陽春砲擴大領先，4局上巨人海尼格（Mitch Haniger）在2：5落後下從教士先發投手瑪斯古夫（Joe Musgrove）手中一舉轟出追平三分砲，該局艾斯查達（Thairo Estrada）再夯出清壘二壘安，巨人單局狂灌6分超前。

小塔提斯開轟。（美聯社）

4局下索托（Juan Soto）、柏格茲（Xander Bogaerts）「背靠背」開轟，雙方回到一分差，下一局本季回歸的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲出超前兩分砲，接著馬查多（Manny Machado）再夯出左中外野方向陽春砲，教士10：8超前。

雙方全壘打的比拚還沒有結束，7局上巨人薩博爾（Blake Sabol）先敲出追平陽春砲，接著維拉（David Villar）再擊出超前轟，不過開心沒有太久，下個半局馬查多就擊出逆轉兩分砲、本季第4轟、此役第2轟出爐。

官網指出，本場比賽一共轟出11發全壘打，只差2轟追平2019年響尾蛇與費城人的13轟紀錄，10名選手開轟則追平聯盟紀錄。

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