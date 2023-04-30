MLB》高斯曼飆生涯新高13K 藍鳥新兵再見安助隊6連勝

They walked Chapman to face Varsho.



30 seconds later....#WALKOFF pic.twitter.com/Tgz4xunqjo — Toronto Blue Jays （@BlueJays） April 29, 2023

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟近況最佳的藍鳥今日靠著先發投手高斯曼（Kevin Gausman）7局無失分的表現，加上季前交易來的瓦修（Daulton Varsho）延長賽擊出再見安打，最終以1：0氣走水手，贏得近期6連勝。

請繼續往下閱讀...

高斯曼今日除首局面臨1出局一、三壘有人的危機外，主投7局共飆出生涯新高的13次三振。且連同前次先發對戰洋基的7局11K在內，這位球隊二號先發投手已連兩場投出雙位數三振。高斯曼目前累積54次三振、防禦率2.33及1.01的每局被上壘率（WHIP）等數據均為全隊最佳，其三振數更是全聯盟第一。

藍鳥先發投手高斯曼今日7局狂飆生涯新高的13次三振，本季累積54K暫居聯盟三振王。（路透）

不過即便主戰投手繳出好投，藍鳥打線本戰受限於首度在大聯盟先發主投的麥基（Easton McGee），前6局未能擊出任何一支安打。直到7局下半2出局後，才由本季陣中打擊率最高的查普曼（Matt Chapman）打出二壘安打，並讓水手更換投手。

不過下一棒瓦修在當時慘遭三振，未能送回得點圈隊友。直到延長的10局下半，這位已經連18打數沒擊出安打的新兵才一吐怨氣，在滿壘的情況下一棒打向右外野，讓球隊得以延續連勝之旅。

此外，過去曾在藍鳥待過6個球季、季前被交易至水手的赫南德茲（Teoscar Hernandez），這個系列賽作客多倫多仍受到球團與球迷熱烈歡迎。然而這位主打第5棒的主戰外野手本季打擊表現大幅下滑，這兩戰回到過去熟悉的主場，8打數吞下7次三振，賽後打擊率下探生涯新低的0.208。

@KevinGausman’s 20 whiffs on the splitter are the most in a single game in the pitch-tracking era! pic.twitter.com/74rQW4QY8Z — Toronto Blue Jays （@BlueJays） April 30, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法