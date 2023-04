MLB》高斯曼飆生涯新高13K 藍鳥新兵再見安助隊6連勝

They walked Chapman to face Varsho. 30 seconds later.... #WALKOFF pic.twitter.com/Tgz4xunqjo

〔體育中心/綜合報導〕全聯盟近況最佳的藍鳥今日靠著先發投手高斯曼(Kevin Gausman)7局無失分的表現,加上季前交易來的瓦修(Daulton Varsho)延長賽擊出再見安打,最終以1:0氣走水手,贏得近期6連勝。

高斯曼今日除首局面臨1出局一、三壘有人的危機外,主投7局共飆出生涯新高的13次三振。且連同前次先發對戰洋基的7局11K在內,這位球隊二號先發投手已連兩場投出雙位數三振。高斯曼目前累積54次三振、防禦率2.33及1.01的每局被上壘率(WHIP)等數據均為全隊最佳,其三振數更是全聯盟第一。

藍鳥先發投手高斯曼今日7局狂飆生涯新高的13次三振,本季累積54K暫居聯盟三振王。(路透)

不過即便主戰投手繳出好投,藍鳥打線本戰受限於首度在大聯盟先發主投的麥基(Easton McGee),前6局未能擊出任何一支安打。直到7局下半2出局後,才由本季陣中打擊率最高的查普曼(Matt Chapman)打出二壘安打,並讓水手更換投手。

不過下一棒瓦修在當時慘遭三振,未能送回得點圈隊友。直到延長的10局下半,這位已經連18打數沒擊出安打的新兵才一吐怨氣,在滿壘的情況下一棒打向右外野,讓球隊得以延續連勝之旅。

此外,過去曾在藍鳥待過6個球季、季前被交易至水手的赫南德茲(Teoscar Hernandez),這個系列賽作客多倫多仍受到球團與球迷熱烈歡迎。然而這位主打第5棒的主戰外野手本季打擊表現大幅下滑,這兩戰回到過去熟悉的主場,8打數吞下7次三振,賽後打擊率下探生涯新低的0.208。

