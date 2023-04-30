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MLB》大谷翔平3安猛打賞2盜壘、神鱒雙響砲5打點！ 天使還是輸

2023/04/30 10:33

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今天繳出3安猛打賞，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）有雙響砲演出，無奈天使還是贏不了球，終場以5：7輸給釀酒人，苦吞2連敗。

大谷翔平（中）今天繳出3安猛打賞，楚奧特（左）有雙響砲演出。（美聯社）

天使今日得到的5分都是楚奧特所貢獻，他在5上敲出高飛犧牲打，幫助球隊破蛋，8上狙擊釀酒人後援投手佩奎羅（Elvis Peguero），大棒一揮轟出中外野2分砲，9上楚奧特再度建功，這回同樣擊出中外野2分砲，本季第7轟出爐，苦主是威爾森（Bryse Wilson），楚奧特全場4支3猛打賞、包括擊出2發全壘打，一人包辦5分打點，展現超狂火力，可惜球隊還是落敗。

大谷翔平今天打擊手感也很火燙，全場5打數敲3安，本季第二度演出猛打賞，連續4戰敲安，賽後打擊率為2成92，其中8局上半安打上壘後，大谷展現壘間破壞力，盜完二壘再盜三壘，單局跑出2次盜壘成功，本季已累積5盜。

大谷翔平盜壘。（法新社）

天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）主投4.1局，失7分（4責失），吞下本季第2敗；釀酒人塞揚王牌柏尼斯（Corbin Burnes）繳出6局失1分優質先發，奪下本季第3勝。

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