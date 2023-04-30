MLB》懲罰調度！古巴重砲「慢跑」後馬上遭降板凳（影音）

羅伯特因跑壘態度而被換下。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕本季白襪不僅戰績慘兮兮，就連休息室氣氛也不太和諧，今日對上美聯龍頭光芒的比賽中，一局下古巴重砲羅伯特（Luis Robert Jr.）就因跑壘不積極，讓主帥葛里佛（Pedro Grifol）動怒，直接將其換下，賽後他也直言，這就是管理層的決定。

白襪與光芒四連戰進入到第三場，賽前已苦吞9連敗的白襪力拚止敗，不料一局下就出現小插曲，第一棒中外野手羅伯特面對先發投手佛契（Calvin Faucher）瞄準第一球，打出三游與投手丘之間的軟弱滾地，佛契隨即下丘後反身傳往一壘，不過由於力道較輕，一個彈跳後才進入一壘手手套，羅伯特若全力衝刺應可以趁隙拚出內野安打，只是他在最後幾步明顯減速，因此仍遭刺殺出局。

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羅伯特的跑壘態度使葛里佛大為惱火，於是換上柯拉斯（Oscar Colas）頂替他出賽，雖然有球迷一度猜測羅伯特受傷，但賽後球團親自解釋，換下他是管理層的決定，為一次懲罰調度。

最終白襪也以3：12慘遭光芒痛宰，近十戰盡墨，本季大低潮的羅伯特，目前108個打數中，僅繳出2成13打擊率，23支安打包括5發全壘打，吞下33次三振，與過去3個賽季的成績相距甚遠。

Luis Robert Jr. could use a day off pic.twitter.com/O2VF6TMLud — Sad On 35th （@SoxOn35th） April 29, 2023

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