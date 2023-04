MLB》懲罰調度！古巴重砲「慢跑」後馬上遭降板凳（影音）

羅伯特因跑壘態度而被換下。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕本季白襪不僅戰績慘兮兮,就連休息室氣氛也不太和諧,今日對上美聯龍頭光芒的比賽中,一局下古巴重砲羅伯特(Luis Robert Jr.)就因跑壘不積極,讓主帥葛里佛(Pedro Grifol)動怒,直接將其換下,賽後他也直言,這就是管理層的決定。

白襪與光芒四連戰進入到第三場,賽前已苦吞9連敗的白襪力拚止敗,不料一局下就出現小插曲,第一棒中外野手羅伯特面對先發投手佛契(Calvin Faucher)瞄準第一球,打出三游與投手丘之間的軟弱滾地,佛契隨即下丘後反身傳往一壘,不過由於力道較輕,一個彈跳後才進入一壘手手套,羅伯特若全力衝刺應可以趁隙拚出內野安打,只是他在最後幾步明顯減速,因此仍遭刺殺出局。

羅伯特的跑壘態度使葛里佛大為惱火,於是換上柯拉斯(Oscar Colas)頂替他出賽,雖然有球迷一度猜測羅伯特受傷,但賽後球團親自解釋,換下他是管理層的決定,為一次懲罰調度。

最終白襪也以3:12慘遭光芒痛宰,近十戰盡墨,本季大低潮的羅伯特,目前108個打數中,僅繳出2成13打擊率,23支安打包括5發全壘打,吞下33次三振,與過去3個賽季的成績相距甚遠。

