NBA》系列賽封神熱火名宿讚「英雄」 巴特勒謙回：我只是個籃球員

巴特勒回應對「英雄」稱號的想法。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火對上公鹿的季後賽可歌可泣，一哥「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）屢屢帶領球隊上演史詩逆轉秀，最終創造「黑八傳奇」，就連名人堂球星莫寧（Alonzo Mourning）都大讚「英雄」，對此，巴特勒僅謙虛表示，他只是一名想獲勝的籃球運動員。

熱火在系列賽中接連倒下赫爾羅（Tyler Herro）和歐拉迪波（Victor Oladipo），艾德巴約（Bam Adebayo）則陷入低潮，於是巴特勒獨挑大樑，5戰中燃燒小宇宙，平均可攻下37.6分6籃板4.8助攻，且投籃命中率為59.7%，三分命中率為44.4%，用高效率的表現隻手遮天，送熱火晉級第二輪。

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而巴特勒如此瘋狂的個人秀，自然獲得不少讚美，但談到熱火傳奇球星莫寧稱他為「英雄」，他認為自己不是任何人的英雄，只是一名體面的籃球運動員，同時很幸運能夠穿上邁阿密熱火隊的球衣，與這些不可思議的隊友們競爭。

此外，巴特勒強調，眼前仍有很多工作要完成，現階段目標就是必須贏下尼克4場，他也曾說過，他只想贏下第二輪系列賽，對於外界給予他的封號，以及如何炒作對戰組合的話題，自己完全不在乎。

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