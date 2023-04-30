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NBA季後賽》金塊打爆太陽系列賽開紅盤 杜蘭特29分白搭

2023/04/30 10:56

杜蘭特。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕想不到坐擁四巨頭的太陽，今天在西部季後賽第二輪首戰就踢到鐵板，西部第一種子的地主金塊，在J.穆雷（Jamal Murray）、約基奇（Nikola Jokic）聯手斬獲58分，最終125：107大勝太陽，系列賽開紅盤取得1：0領先。

太陽首輪輕取快艇晉級，金塊打敗灰狼闖入次輪，雙方例行賽交手4次各取2勝，但太陽獲得杜蘭特杜蘭特（Kevin Durant）助拳兩度交鋒都贏球，因此兩軍雙方季後賽狹路相逢，或許外界會比較看好太陽。

太陽、金塊今天交鋒首節伯仲之間，其中杜蘭特首節就砍15分，但球隊僅32：31領先，而地主金塊在第二節大開殺戒，且還不是只靠J.穆雷、約基奇，是其他球員輪番跳出來，單節爆砍37分，半場打完68：51大幅領先太陽。

J.穆雷下半場接管戰局，第三節拿10分，助隊保住領先位置，末節也有10分進帳，因此這場第四節後段就變成垃圾時間，J.穆雷攻下34分成為球隊贏球第一功臣。約基奇則繳出24分、19籃板及5助攻，完全把14分、7籃板的太陽狀元艾頓（Deandre Ayton）比下去。

金塊除了J.穆雷、約基奇領軍，還有4位球員得分達到雙位數，分別A.戈登（Aaron Gordon）23分、6籃板，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）10分進帳，波特（Michael Porter Jr.）挹注11分，板凳出發的布朗（Bruce Brown）砍進14分。

杜蘭特此仗攻下29分、14籃板，但也發生7失誤，前一系列賽手感火燙的布克（Devin Booker）也有27分、8助攻，但全隊僅投進7顆三分球，根本無法跟西部龍頭金塊的16顆相比，在客場以慘敗收場。

J.穆雷（右）攻下34分成為球隊贏球第一功臣。（法新社）

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