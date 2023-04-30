MLB》33歲新人苦等13年生涯首安出爐「說不定再也無法回到這裡了」

馬吉敲出生涯首支二壘安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在小聯盟等了13年、經歷4494個打席後才升上大聯盟的海盜33歲「新人」馬吉（Drew Maggi），今在被下放至小聯盟前敲出生涯首安，繳出單場雙安的好表現。

馬吉在本月24日獲得升上大聯盟的機會，27日代打、生涯首打席吞K作收，隔天初先發3打數繳白卷，今天海盜選擇從3A升上安杜哈爾（Miguel Andujar），同時把他下放2A，不過由於今天與國民是雙重戰，他得以用「第27人」的名義留在陣容。

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海盜在雙重賽首戰以6：3贏球，馬吉沒有上場機會，第二戰前6局打完已經取得12：0遙遙領先，第7局馬吉在三壘有人情況下上場代打，2好2壞後逮中哈里斯（Hobie Harris）的指叉球，敲出穿越中線的安打，首安、首打點同時出爐。

馬吉在9局獲得第二次打擊機會，再從托馬斯（Lane Thomas）手中擊出左外野方向深遠安打，也是生涯第一支長打，隨後他靠安杜哈爾的全壘打，進帳生涯首得分。

馬吉。（美聯社）

「我看著球穿越中線，」在小聯盟苦熬13年、經歷1154場比賽的馬吉賽後表示，「那支安打現在仍在我的腦海裡栩栩如生，我很高興終於打出安打、釋放壓力了。」

大聯盟官網形容，如果這就是馬吉這趟如電影般旅程的尾聲，那麼應該沒有比今天這樣更好的劇本，主角本人也坦言，不知道能夠在大聯盟待多久，「其實就是孤注一擲，大家都知道機會很快可能就會沒了，誰知道呢？說不定我再也無法回到這裡了，一整天我都在想這件事，心裡想著：『一定要揮到球。』」

今天在馬吉敲出這兩支安打時，即便是在國民主場，現場仍有不少球迷高喊他的名字，對他來說，這一週簡直是不可思議的一個禮拜。

一個禮拜前，馬吉還在2A、大約100名球迷的球場打球，比他年輕許多的隊友不是叫他「教練」就是稱他「阿公」，一週後他在大聯盟球場享受萬人的掌聲，「我永遠不會忘記這個禮拜，也會一直告訴自己，沒有任何事辦不到。」

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